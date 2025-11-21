Panamá, 21 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cambiaban las maletas

    Ordenan detención provisional de 39 vinculados con la red que usaba el Aeropuerto de Tocumen para el tráfico de droga

    Juan Manuel Díaz
    Ordenan detención provisional de 39 vinculados con la red que usaba el Aeropuerto de Tocumen para el tráfico de droga
    Unidades de la Policía Nacional custodian la sala de audiencias de las operaciones Eros y Colibrí que se desarrolla en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en plaza Ágora. LP/Elysée Fernández

    La juez de garantías Sandra Castillo ordenó este viernes 21 de noviembre, la detención provisional de 39 personas imputadas por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas, tras las operaciones Eros y Colibrí, en las que se utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar cargamentos de droga hacia Europa.

    +info

    Narcored en el Aeropuerto de Tocumen: 21 acusados pactan condenas; uno de los procesados se desmaya en audienciaImplicados en red de tráfico de drogas por el Aeropuerto de Tocumen buscan acuerdos de penaJuez imputa cargos a 60 detenidos por red de narcotráfico en Aeropuerto de TocumenOperaciones Eros y Colibrí: fiscalía revela el plan para traficar droga en vuelos internacionales

    La decisión se tomó este viernes durante una audiencia que inició a las 9:30 a.m. y concluyó a la 1:15 p.m..

    En su sustentación, la juez Castillo destacó que los delitos atribuidos a los procesados son de “alta gravedad” y que la Fiscalía presentó indicios claros y suficientes que los vinculan con la estructura dedicada al envío de sustancias ilícitas al extranjero.

    Castillo sostuvo que la detención provisional es la medida más adecuada y proporcional en este caso, debido al riesgo de fuga, la posibilidad de que los investigados destruyan evidencia o influyan en el desarrollo del proceso penal.

    Antes de esta decisión, 21 imputados habían alcanzado acuerdos de pena con la Fiscalía, los cuales fueron validados por la propia juez durante la jornada.

    La investigación, iniciada en 2023, reveló el funcionamiento de una red que utilizaba el Aeropuerto de Tocumen para movilizar droga desde Colombia hacia otros destinos.

    Cómo operaba la red

    Según la fiscalía, la droga era transportada por vía marítima desde Colombia en lanchas de pesca artesanal hasta puntos como Darién, Chepo, Juan Díaz (Panamá), Chame (Panamá Oeste) y Antón (Coclé). Posteriormente era almacenada en centros de acopio ubicados en Pedregal y en un taller mecánico en San Miguelito.

    La red reclutaba colaboradores que prestaban servicios en Tocumen para ingresar la droga en sus vehículos y trasladarla a zonas internas del aeropuerto. Otro grupo, integrado por empleados encargados de áreas verdes, desenterraba la droga en zonas cercanas a la cerca perimetral y la movía hasta las bodegas, donde avanzaba en la cadena logística.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Aprehenden al excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más