Ordenan detención provisional de 39 vinculados con la red que usaba el Aeropuerto de Tocumen para el tráfico de droga

La juez de garantías Sandra Castillo ordenó este viernes 21 de noviembre, la detención provisional de 39 personas imputadas por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas, tras las operaciones Eros y Colibrí, en las que se utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar cargamentos de droga hacia Europa.

La decisión se tomó este viernes durante una audiencia que inició a las 9:30 a.m. y concluyó a la 1:15 p.m..

En su sustentación, la juez Castillo destacó que los delitos atribuidos a los procesados son de “alta gravedad” y que la Fiscalía presentó indicios claros y suficientes que los vinculan con la estructura dedicada al envío de sustancias ilícitas al extranjero.

Castillo sostuvo que la detención provisional es la medida más adecuada y proporcional en este caso, debido al riesgo de fuga, la posibilidad de que los investigados destruyan evidencia o influyan en el desarrollo del proceso penal.

Antes de esta decisión, 21 imputados habían alcanzado acuerdos de pena con la Fiscalía, los cuales fueron validados por la propia juez durante la jornada.

La investigación, iniciada en 2023, reveló el funcionamiento de una red que utilizaba el Aeropuerto de Tocumen para movilizar droga desde Colombia hacia otros destinos.

Cómo operaba la red

Según la fiscalía, la droga era transportada por vía marítima desde Colombia en lanchas de pesca artesanal hasta puntos como Darién, Chepo, Juan Díaz (Panamá), Chame (Panamá Oeste) y Antón (Coclé). Posteriormente era almacenada en centros de acopio ubicados en Pedregal y en un taller mecánico en San Miguelito.

La red reclutaba colaboradores que prestaban servicios en Tocumen para ingresar la droga en sus vehículos y trasladarla a zonas internas del aeropuerto. Otro grupo, integrado por empleados encargados de áreas verdes, desenterraba la droga en zonas cercanas a la cerca perimetral y la movía hasta las bodegas, donde avanzaba en la cadena logística.