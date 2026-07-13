Tribunal declara legal la extradición de un empresario chino vinculado al fallido proyecto de Isla Margarita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ciudadano Lian Zhang es requerido en su país por la presunta comisión del delito de apropiación ilícita de bienes.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial declaró legal la solicitud de extradición del ciudadano chino Lian Zhang y ordenó su detención hasta completar este proceso.

En una audiencia que se inició a las 4:30 p.m. de este domingo 12 de julio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones negaron el beneficio de fianza de excarcelación a Zhang, al considerar que existe riesgo de fuga y se dio inicio al proceso de extradición hacia China.

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Gustavo De Gracia, Eric Vergara y Greta Marchosky acogieron la petición presentada por el fiscal de Asuntos de Internacionales del Ministerio Público, José Candanedo, de mantener la detención provisional de Zhang, quien es investigado por la presunta apropiación ee activos por $275 millones.

Zhang, quien estuvo representado por los abogados Ana Belfon y Guillermo Cochez, no aceptó la extradición simplificada, por lo que ahora el gobierno de la República Popular China, tendrá un término de 60 días para entregar la documentación requerida para su extradición.

El detenido, a quien se le imputan cargos por el delilto de apropiación ilícita de bienes, quedó a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que se cumplan los tramites para su extradición al país asiático.

Cochez advirtió a los magistrados que la vida de su cliente corre peligro.

“Tiene temor de que si lo extraditan a China lo maten allá, porque el sistema judicial de China no es el mismo de Panamá”, dijo Cochez a La Prensa.

Que Panamá pida garantías a China de que Zhang contará con la debida seguridad y no será objeto de malos tratos, “no tiene ningún en un sistema judicial como el de China, donde los acusados pueden defenderse adecuadamente”, recalcó Cochez.

La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones terminó poco antes de las 7:00 p.m.

Zhang fue detenido el sábado 11 de julio en Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades chinas, que lo señalan por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre 2020 y 2022.

Zhang es directivo de Landbridge Holding inc. (LHI), una corporación registrada en Barbados que en su momento tuvo el control de Panama Colon Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión (ya rescindido por incumplimiento) para el desarrollo de un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, Colón.

Cochez recalcó que su cliente no tiene relación con el proyecto de Isla Margarita desde hace por lo menos cuatro años.

Zhang también es el presidente y apoderado de Sinolam Smarter Energy LNG Power, Co. (hasta 2018 se llamaba Martano Inc.), que hasta el año 2024 tenía un contrato para construir un proyecto energético en Puerto Pilón, Colón. Aquel proyecto, al igual que el de Isla Margarita, tampoco tuvo un final feliz y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) le retiró la licencia de construcción y explotación de la planta.