Ordenan detención provisional para 13 presuntos miembros de la pandilla BHD en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías ordenó la detención provisional de 13 personas señaladas como presuntos integrantes de la pandilla BHD, también conocida como Banda de Hoti, tras una audiencia de solicitudes múltiples realizada el pasado 10 de junio en la provincia de Colón.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, que imputó a los detenidos por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos que, según la Fiscalía, vinculan a los imputados con la organización investigada. El juez validó las aprehensiones, admitió la formulación de cargos y acogió la solicitud de detención provisional.

Al sustentar la medida cautelar, el tribunal consideró la existencia de los cuatro riesgos procesales establecidos por la ley: peligro de desatención al proceso, posible destrucción o alteración de pruebas, riesgo para la comunidad y riesgo para las víctimas.

Las capturas se realizaron durante allanamientos efectuados en complejos residenciales y sectores de la provincia de Colón, entre ellos las multis de El Bambú y Altos de Los Lagos. Durante las diligencias, las autoridades ubicaron diversos indicios relacionados con la investigación, incluidas sustancias ilícitas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación comenzó en 2023 y permitió identificar la presunta existencia de una pandilla vinculada a actividades delictivas como homicidios, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego, entre otros.