Ordenan la detención de cinco extranjeros tras incidente con agentes de la Policía en La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco extranjeros quedaron detenidos y se les formularon cargos por la presunta comisión de los delitos contra servidores públicos y lesiones personales, en un incidente que involucró a agentes de la Policía Nacional y que se registró este sábado 18 de abril en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Panamá logró acreditar las responsabilidades de las personas imputadas, entre ellas, tres colombianos y dos venezolanos.

#Detención| Cinco extranjeros quedaron detenidos por los delitos contra los servidores públicos y lesiones personales, luego que la @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía de Panamá Oeste acreditara la responsabilidad en hechos ocurridos el 18 de abril de 2026, en La Chorrera. pic.twitter.com/GyGf3ROIaS — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 19, 2026

En tanto, la Policía Nacional informó que este hecho se registró en el corregimiento de Barrio Balboa y que dos agentes de la entidad fueron agredidos físicamente.

En un comunicado, la Policía informó que los agentes estaban realizando un recorrido cuando fueron alertados sobre un hecho de alteración del orden público. Según la institución, los agentes, al llegar al lugar e intentar mediar la situación, fueron atacados de manera inmediata.

De igual manera, se informó que personal de apoyo de la Policía llegó al lugar para aprehender a las cinco personas involucradas en este hecho.