Panamá, 19 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Panamá Oeste

    Ordenan la detención de cinco extranjeros tras incidente con agentes de la Policía en La Chorrera

    Henry Cárdenas P.
    Ordenan la detención de cinco extranjeros tras incidente con agentes de la Policía en La Chorrera
    Le hecho se registró en el sector de Barrio Balboa, provincia de Panamá Oeste.

    Cinco extranjeros quedaron detenidos y se les formularon cargos por la presunta comisión de los delitos contra servidores públicos y lesiones personales, en un incidente que involucró a agentes de la Policía Nacional y que se registró este sábado 18 de abril en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

    El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Panamá logró acreditar las responsabilidades de las personas imputadas, entre ellas, tres colombianos y dos venezolanos.

    En tanto, la Policía Nacional informó que este hecho se registró en el corregimiento de Barrio Balboa y que dos agentes de la entidad fueron agredidos físicamente.

    En un comunicado, la Policía informó que los agentes estaban realizando un recorrido cuando fueron alertados sobre un hecho de alteración del orden público. Según la institución, los agentes, al llegar al lugar e intentar mediar la situación, fueron atacados de manera inmediata.

    De igual manera, se informó que personal de apoyo de la Policía llegó al lugar para aprehender a las cinco personas involucradas en este hecho.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible. Leer más
    • Así funcionará el ‘taxi de lujo’ en Panamá tras nuevo decreto del Gobierno. Leer más
    • Baja la gasolina de 95 octanos desde este viernes; la de 91 se mantiene. Leer más
    • En los próximos días iniciará el registro para el Cepanim, según el MEF. Leer más
    • Magistrados disponen de 100 galones de gasolina gratis al mes, mientras sube el precio del combustible. Leer más
    • Expertos sobre el Puente de las Américas: ¿por qué las reparaciones no pueden esperar?. Leer más
    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más