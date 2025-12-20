Organizaciones obreras y estudiantiles protestan ante la Embajada de Estados Unidos por la invasión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos de Panamá (Frenadeso) y Pueblo Unido realizaron una jornada de protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Panamá, como parte de las actividades de conmemoración de la invasión del 20 de diciembre de 1989.

En la protesta, que se desarrolló de manera pacífica, también estuvieron presentes estudiantes universitarios del Fer-29 y otras organizaciones estudiantiles, quienes lanzaron consignas contra la operación militar realizada por el Ejército de los Estados Unidos hace 36 años.

Durante la protesta, que fue vigilada por unidades de la Policía Nacional, los estudiantes y sindicalistas también gritaron consignas contra una posible invasión por parte de los Estados Unidos a Venezuela.

Un manfestante por banderas de Panamá y Venezuela. Cortesía Aris Marota.

Jorge Guzmán, coordinador de Frenadeso, aseguró que durante la invasión de diciembre de 1989 murieron cientos de civiles panameños. Añadió que otras personas perdieron sus hogares o quedaron lisiadas de por vida, producto de las bombas y los disparos de los soldados estadounidenses.

La protesta se desarrolló de forma paralela a los actos de recordación que se realizaban en el Jardín de Paz, donde yacen la mayoría de las personas muertas y desaparecidas durante la acción militar.

En el Jardín de Paz se dieron cita personas con parientes desaparecidos durante la acción militar, tal es el caso de Xenia Abadía, cuya hija desapareció durante enfrentamientos registrados en el área de Calidonia.

Abadía, de 76 años de edad, aseguró que desde el 20 de diciembre de 1989 ha buscado a su hija Yessenia Quintana, quien estaba próxima a ingresar a la carrera de Enfermería en la Universidad de Panamá, pero que lastimosamente no pudo cumplir ese sueño.