Panamá, 26 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 26 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Órgano Judicial adjudica posiciones de 50 jueces y nueve para magistrados del tribunales superiores

    La adjudicación de las posiciones se dio tras una fase de concursos en base a méritos, demostración de competencias y experiencia en el cargo.

    Juan Manuel Díaz
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Órgano Judicial adjudica posiciones de 50 jueces y nueve para magistrados del tribunales superiores
    Los magistrados y jueces asignados operan dentro del Sistema Penal Acusatorio.. Foto: LP / Alexander Arosemena

    El Órgano Judicial adjudicó hoy martes, 50 posiciones de jueces de garantías, cumplimiento y de juicio, así como otras nueve posiciones de magistrados de tribunales superiores para los cuatro distritos judiciales del país.

    +info

    Implementación de la carrera judicial entra en la fase finalCarrera judicial: jueces y magistrados, a evaluación

    La adjudicación de las posiciones se efectuó luego que los aspirantes participaron en concursos de selección y aplicación de competencias para el ejercicio de sus funciones como administradores de justicia a través de los conceptos desarrollados tras la implementación de la carrera judicial.

    La magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, quien junto a la magistrada Maribel Cornejo y la magistrada Margarita Centella presidenta del Consejo de la Administración de Carrera Judicial, reconoció que la designación de estos nuevos magistrados de tribunales superiores y jueces constituye un importante avance en el proceso de implementación de la carrera judicial.

    La magistrada Chen Stanziola aseguró que la carrera judicial permite que los magistrados y jueces puedan alcanzar nuevas posiciones dentro del sistema de administración de justicia a través de sus méritos, la eficiencia en su desempeño y esfuerzo personal en el fortalecimiento de sus capacidades.

    Reconoció que la implementación de la carrera judicial requiere de mucho trabajo de preparación, procesos y procedimientos que buscan asegurar que los ascensos se produzcan en base a méritos, desempeño y la antigüedad de quienes son parte del sistema de administración de justicia.

    La ley de carrera judicial establece que los jueces y magistrados deberán acreditar competencias organizacionales, específicas y técnicas, vinculadas a conocimientos, destrezas, capacidad de gestión y manejo de herramientas necesarias para el ejercicio del cargo.

    La evaluación del desempeño de jueces y magistrados está compuesta por seis factores clave: productividad, competencias, atención al usuario, manual de buenas prácticas laborales, cumplimiento de normas éticas y disciplinarias, y clima laboral.

    En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que estableció tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Última Hora

    • 05:00 Órgano Judicial adjudica posiciones de 50 jueces y nueve para magistrados del tribunales superiores Leer más
    • 05:00 Jefe de banda en Haití amenaza con matar a decenas de rehenes un día después de la masacre Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 05:00 Denuncian ante la Antai y Contraloría a la representante de Ancón, Yamireth Batista Leer más
    • 05:00 Nuevo decreto impide dividir estudios de impacto ambiental para un proyecto Leer más
    • 05:00 Sabrina Sin Censura: un buen padre de familia Leer más
    • 05:00 I Will Always Love You: la canción escrita por Dolly Parton que Whitney Houston convirtió en himno de amor Leer más
    • 05:00 Qué son los péptidos, para qué sirven y qué dice la ciencia sobre los efectos de inyectárselos Leer más
    • 05:00 Asamblea debatirá el derecho al olvido penal y penas por contenido falso creado con IA Leer más
    • 05:00 Hoy por Hoy: ¿olvidar las fechorías? Leer más