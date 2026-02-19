Órgano Judicial buscar reducir mora y establece un programa de descongestión de audiencias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El incremento de procesos penales en el Primer Distrito Judicial —que abarca las provincias de Panamá, Colón, Darién y la comarca Guna Yala— llevó al Órgano Judicial a implementar un programa especial para descongestionar 1,684 audiencias.

Como parte del plan, entre el 5 y el 30 de enero pasado se realizaron 1,489 audiencias, en las que se evacuaron múltiples solicitudes propias del sistema penal acusatorio.

Entre los trámites atendidos figuran controles de allanamiento, compras controladas de drogas, incautación de datos, medidas cautelares reales, extinción de la acción penal, disposición de evidencias y audiencias de cumplimiento, entre otros.

La iniciativa contempló una fase previa de organización desarrollada del 1 al 30 de diciembre de 2025, periodo durante el cual se programaron las audiencias y se notificó a las partes involucradas.

Extensión del plan a otras provincias

El programa de descongestión también se extendió a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, donde durante el mes de febrero se han celebrado 437 audiencias adicionales.

En Chiriquí se realizaron 233 audiencias: 120 en fase de garantías, 98 de cumplimiento, 8 de apelaciones y 7 de juicio oral.

Por su parte, en Bocas del Toro se desarrollaron 204 audiencias, distribuidas en 148 de garantías, 29 de cumplimiento, 16 de apelaciones, 10 de juicio oral y una acción de hábeas corpus.

En estas sesiones se atendieron procesos vinculados a delitos como violencia doméstica, lesiones personales, violación, relaciones sexuales consentidas con menores, delitos relacionados con drogas, robo, hurto, blanqueo de capitales, estafa, peculado y homicidio, entre otros.

No obstante, abogados litigantes han manifestado su inconformidad ante la programación de fechas de juicio hasta el año 2027. Señalan que algunos imputados permanecen bajo detención provisional, por lo que el retraso en los procesos podría convertir esta medida cautelar en una pena anticipada.