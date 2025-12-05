Otorgan depósito domiciliario a César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, por condición médica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La juez de garantías Josefa Monfante concedió una medida cautelar de depósito domiciliario a César Caicedo, detenido junto a otras siete personas como parte de una presunta red criminal dedicada al tráfico de drogas.

La medida aplicada a Caicedo obedece a que presenta una afección cardíaca y requiere atención médica especializada.

Al mismo tiempo, la juez Monfante otorgó la medida cautelar de notificación los lunes, miércoles y viernes a favor de Fanor Méndez, colombiano naturalizado panameño.

En este caso, la juez señaló que, si bien Méndez está siendo investigado por un delito grave, la Fiscalía no pudo establecer su participación dentro de la estructura criminal.

También aplicó la medida cautelar de reporte periódico —una vez a la semana— a favor de Vidal Bello Ramírez, taxista a quien se le atribuye formar parte del grupo encargado del transporte de la droga.

Asimismo, se ordenaron medidas de notificación periódica para el resto de los imputados.

La juez recalcó que, en este caso, es necesario establecer el contenido de las conversaciones sostenidas por los miembros de la red durante las reuniones que eran monitoreadas por la Policía.

César Caicedo es padre de Dayra Caicedo, secuestrada a principios de año.