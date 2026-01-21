Panamá, 21 de enero del 2026

    Juicio

    Otro imputado de Odebrecht pide un acuerdo de pena en el último momento

    Juan Manuel Díaz
    La juez Baloisa Marquínez, en el juicio de Odebrecht, este 21 de enero de 2026. Foto tomada de organojudicial.gob.pa

    El juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá se reanudó este miércoles 21 de enero, con una petición de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo para celebrar una audiencia para validar un acuerdo de pena con uno de los imputados por presunto blanqueo de capitales.

    Por tanto, la juez Baloisa Marquínez ordenó desalojar la sala y se quedó únicamente con las partes involucradas: la fiscal Morcillo, el abogado del Ministerio de Seguridad Pública (que participa como querellante) y la abogada defensora del imputado.

    No se ha dado a conocer quién sería el favorecido (aunque se descarta que sea el expresidente Ricardo Martinelli o alguno de sus exministros) y cuáles son los detalles del acuerdo.

    La petición fue realizada de manera oral por la fiscal Morcillo, quien explicó que el acuerdo se concretó el día antes, martes 20 de enero, luego de que se le acercara la defensora de la parte interesada para proponer una salida “alternativa” del proceso para su representado.

    Este sería el tercer acuerdo de pena alcanzado por la fiscalía y los abogados defensores desde el inicio del juicio, el pasado 12 de enero.

    El primer día, la juez Marquínez validó los acuerdos a favor de Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa.

    En esa ocasión, se informó que uno de los procesados aceptó devolver la suma de $500,000 y cumplir una pena de 40 meses de prisión.

    El juicio es retransmitido por prensa.com, aunque se interrumpió la transmisión mientras se lleva a cabo la audiencia de validación de acuerdo.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

