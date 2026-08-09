Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia

Panamá informó que activó este domingo 9 de agosto la Operación “Escudo de Acero”, una estrategia de seguridad destinada a reforzar la vigilancia y el control territorial en la frontera con Colombia.
El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a través del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y busca aumentar la presencia del Estado en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
Como parte del #PlanFirmeza, Panamá activa la Operación “Escudo de Acero v” para reforzar la frontera con Colombia, fortaleciendo la vigilancia, el control territorial y la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad nacional. pic.twitter.com/SVbNjNCFdH— SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) August 9, 2026
Según el Minseg, la operación tiene como objetivo hacer cumplir el Estado de Derecho y responder ante posibles amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad y la paz de la población.
El anuncio de “Escudo de Acero” se produce pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien también ha planteado fortalecer la cooperación con Panamá en materia de seguridad fronteriza.
“Panamá y Colombia somos naciones hermanas, unidas por mucho más que una frontera. Tenemos el desafío común de fortalecer la seguridad, generar prosperidad y acercar cada vez más a nuestros pueblos”, manifestó el mandatario colombiano.
Gracias, presidente @JoseRaulMulino, por acompañarnos en este momento histórico para Colombia.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026
Panamá y Colombia somos naciones hermanas, unidas por mucho más que una frontera. Tenemos el desafío común de fortalecer la seguridad, generar prosperidad y acercar cada vez más a… https://t.co/S4abtP4gxH
La puesta en marcha de la operación marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad fronteriza de Panamá, con una mayor presencia de los estamentos de seguridad en uno de los puntos más sensibles del territorio nacional, resaltó el comunicado del Gobierno panameño.