Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación, a cargo de Senafront y Senan, busca fortalecer el control territorial y enfrentar las amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.

Panamá informó que activó este domingo 9 de agosto la Operación “Escudo de Acero”, una estrategia de seguridad destinada a reforzar la vigilancia y el control territorial en la frontera con Colombia.

El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a través del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y busca aumentar la presencia del Estado en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

Como parte del #PlanFirmeza, Panamá activa la Operación “Escudo de Acero v” para reforzar la frontera con Colombia, fortaleciendo la vigilancia, el control territorial y la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad nacional. pic.twitter.com/SVbNjNCFdH — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) August 9, 2026

Según el Minseg, la operación tiene como objetivo hacer cumplir el Estado de Derecho y responder ante posibles amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad y la paz de la población.

Operación ‘Escudo de Acero’: Panamá refuerza vigilancia en la frontera. Foto/Cortesía

El anuncio de “Escudo de Acero” se produce pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien también ha planteado fortalecer la cooperación con Panamá en materia de seguridad fronteriza.

“Panamá y Colombia somos naciones hermanas, unidas por mucho más que una frontera. Tenemos el desafío común de fortalecer la seguridad, generar prosperidad y acercar cada vez más a nuestros pueblos”, manifestó el mandatario colombiano.

Gracias, presidente @JoseRaulMulino, por acompañarnos en este momento histórico para Colombia.



Panamá y Colombia somos naciones hermanas, unidas por mucho más que una frontera. Tenemos el desafío común de fortalecer la seguridad, generar prosperidad y acercar cada vez más a… https://t.co/S4abtP4gxH — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

La puesta en marcha de la operación marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad fronteriza de Panamá, con una mayor presencia de los estamentos de seguridad en uno de los puntos más sensibles del territorio nacional, resaltó el comunicado del Gobierno panameño.