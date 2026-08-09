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    Control territorial

    Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia

    La operación, a cargo de Senafront y Senan, busca fortalecer el control territorial y enfrentar las amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.

    Getzalette Reyes
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    Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia
    Operación ‘Escudo de Acero’: Panamá refuerza vigilancia en la frontera. Foto/Cortesía

    Panamá informó que activó este domingo 9 de agosto la Operación “Escudo de Acero”, una estrategia de seguridad destinada a reforzar la vigilancia y el control territorial en la frontera con Colombia.

    +info

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    El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), a través del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), y busca aumentar la presencia del Estado en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

    Según el Minseg, la operación tiene como objetivo hacer cumplir el Estado de Derecho y responder ante posibles amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad y la paz de la población.

    Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia
    Operación ‘Escudo de Acero’: Panamá refuerza vigilancia en la frontera. Foto/Cortesía

    El anuncio de “Escudo de Acero” se produce pocos días después de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien también ha planteado fortalecer la cooperación con Panamá en materia de seguridad fronteriza.

    “Panamá y Colombia somos naciones hermanas, unidas por mucho más que una frontera. Tenemos el desafío común de fortalecer la seguridad, generar prosperidad y acercar cada vez más a nuestros pueblos”, manifestó el mandatario colombiano.

    La puesta en marcha de la operación marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad fronteriza de Panamá, con una mayor presencia de los estamentos de seguridad en uno de los puntos más sensibles del territorio nacional, resaltó el comunicado del Gobierno panameño.

    Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia
    Panamá activa un nuevo operativo de seguridad en la frontera con Colombia. Foto/Cortesía

    Getzalette Reyes

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