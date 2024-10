Panamá anuncia multas a migrantes que ingresen de forma irregular al país

Escuchar audio noticia

Las personas que ingresen al país de forma irregular, por cualquier punto de entrada o como parte del flujo migratorio que cruza la selva de Darién, procedentes de Colombia, serán sancionadas con multas que van de $300 a más de $1,000. Así queda establecido en el Decreto Ejecutivo 194 del 25 de octubre de 2024, emitido por el Ministerio de Seguridad y publicado en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, hay dos tipos de sanciones dependiendo de la condición migratoria.

En el artículo 1 se precisa que toda persona extranjera que ingrese al país violando los puestos de control migratorio terrestres, aéreos o marítimos será multada con un monto que oscila entre $1,000 y $5,000, según la gravedad de la infracción cometida. Quienes incumplan esta medida no podrán salir del país sin antes haber cancelado la sanción pecuniaria correspondiente, y de no contar con los recursos económicos para pagar la sanción serán deportados.

Sobre las personas que están transitando dentro del flujo irregular por la selva de Darién, provenientes de Colombia, se tomará en consideración las condiciones especiales de vulnerabilidad en que se encuentran para que la sanción pecuniaria sea accesible y puedan pagarla antes de abandonar el territorio nacional.

“Artículo 3. Se modifica el artículo 63 del Decreto Ejecutivo No. 26 de 2 marzo de 2009 y se adiciona la infracción No. 14 al artículo 313 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008.

1. Violación de Puesto de Control: a los ciudadanos extranjeros que ingresen de manera irregular al territorio nacional a través del flujo migratorio irregular por la frontera con la República de Colombia se les impondrá una sanción pecuniaria de trescientos balboas (B/.300.00) por la primera vez, seiscientos balboas (B/.600.00) por la segunda vez, novecientos balboas (B/.900.00) por la tercera vez y mil balboas (B/.1,000.00) por las siguientes ocasiones”, se plasma en el decreto.

En los últimos años, Panamá ha registrado un aumento de migrantes que cruzan la frontera por Darién, la mayoría de ellos venezolanos.

En lo que va de 2024, la cifra supera las 270 mil personas que han ingresado por esta región. En 2023 se registró la cifra récord de medio millón de viajeros irregulares.

La mayoría de estos migrantes irregulares tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

Desde julio pasado, Panamá y el gobierno estadounidense están implementando un acuerdo bilateral para deportar a aquellas personas que ingresan al país de forma irregular y que no tienen un sustento para quedarse en Panamá. También a quienes tienen antecedentes penales en sus respectivos países de origen.