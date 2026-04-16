Panamá captura a sospechoso de red de cocaína cuando intentaba salir del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional de Panamá, a través de Interpol Panamá, aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano hondureño requerido por autoridades judiciales de Estados Unidos por presuntos delitos de conspiración y narcotráfico internacional.

La detención se produjo cuando el individuo intentaba abordar un vuelo con destino a El Salvador, como parte de un operativo coordinado que permitió ubicarlo antes de que abandonara el país, se informó en un comunicado oficial.

De acuerdo con la investigación internacional, el aprehendido estaría vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica y otros mercados ilícitos.

Las autoridades indicaron que esta estructura operaba mediante un esquema transnacional, utilizando rutas marítimas estratégicas y realizando escalas en distintos países para reabastecimiento, trasbordo y cambios de itinerario, con el fin de dificultar la trazabilidad de los cargamentos.

En ese contexto, Panamá figuraba como uno de los puntos logísticos dentro de la dinámica regional empleada por la organización para movilizar la droga.