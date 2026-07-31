Panamá devuelve a Colombia a una mujer presuntamente vinculada a las FARC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades migratorias panameñas devolvieron a Colombia a una mujer presuntamente vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras impedirle la entrada al país centroamericano.

Las autoridades no determinaron si los nexos son con las extintas FARC o las disidencias de las mismas, ni otros detalles de la mujer.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá interceptó a la ciudadana de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Tras producirse la alerta en los sistemas migratorios del aeropuerto, las autoridades negaron la entrada y procedieron a la devolución inmediata de la mujer, “quien mantenía antecedentes penales y nexos con la organización armada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La semana pasada, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, aseguró que en el territorio panameño no existe la presencia de Clan del Golfo ni de la guerrilla o paramilitares de Colombia, país con el comparte la espesa frontera selvática del Darién.