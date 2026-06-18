Panamá devuelve a sus países a 67 extranjeros; 38 por ser una amenaza para el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hasta la fecha, Panamá ha deportado a 2,733 personas y expulsado a 662.

Un total de 67 extranjeros, entre colombianos y ecuatorianos, fueron devueltos a sus respectivos países, por incumplir las normas migratorias y representar una amenaza para el país.

Así lo informó el Servicio Nacional de Migración, que detalló que, del total de extranjeros, 55 ciudadanos eran colombianos, de los cuales 38 fueron expulsados al considerarse una amenaza para la seguridad y el orden público, tras confirmarse sus antecedentes penales vinculados al tráfico internacional de drogas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio doloso, posesión de armas y posesión agravada de drogas.

Los otros 17 ciudadanos colombianos fueron deportados por infringir las leyes migratorias vigentes.

De acuerdo con las autoridades migratorias, el operativo de retorno de los extranjeros se llevó a cabo en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino a Colombia y Ecuador.

El Servicio Nacional de Migración indica que es el vuelo chárter número 69, como parte del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y Estados Unidos, que establece mecanismos de cooperación para una gestión migratoria ordenada, segura y conforme a la ley.

Hasta la fecha, Panamá ha deportado a 2,733 personas y expulsado a 662.