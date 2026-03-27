Panamá empezará trámite para la extradición de vinculado al caso Alas Chiricanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cancillería de Panamá informó este viernes 27 de marzo que, tras conseguir la aprobación de la extradición de Ali Zaki Hage, presunto implicado en el caso Alas Chiricanas, se abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización.

Este viernes se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente su extradición a Panamá de Ali Zaki Hage, por su presunto vínculo con el atentado terrorista contra el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas, hecho que ocurrió en 1994.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que presentó formalmente la solicitud de extradición de Hage Jalil ante Venezuela en enero de 2026, cumpliendo con los canales diplomáticos establecidos entre ambas naciones.

“Eso permitió conseguir la aprobación de la extradición del principal sospechoso, lo que representa un avance significativo en el proceso y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización”, se señala en el comunicado de la Cancillería.

Se reitera que las autoridades panameñas seguirán trabajando para que se conozca la verdad, se determinen las responsabilidades y los culpables sean sancionados de manera ejemplificadora.

El tribunal venezolano validó la solicitud de Panamá basándose en los siguientes pilares jurídicos: se constató que los delitos imputados (homicidio doloso y delitos contra la seguridad colectiva) están tipificados tanto en el Código Penal de Panamá como en el de Venezuela.

Además, al tratarse de un acto de terrorismo (la explosión de un avión en pleno vuelo), el TSJ determinó que no se trata de un delito político, lo que elimina las barreras comunes para la extradición. El atentado terrorista dejó 21 muertos.