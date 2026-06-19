Panamá expulsa a colombiano vinculado al Clan del Golfo y requerido por Interpol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El extranjero mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de captura por varios delitos.

Panamá expulsó del país a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con la estructura criminal Clan del Golfo, luego de que las autoridades confirmaran que mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de captura vigente por múltiples delitos.

El Servicio Nacional de Migración informó este jueves 18 de junio de 2026 que la identificación del extranjero fue posible gracias al trabajo de la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza y a las verificaciones efectuadas en las bases de datos institucionales.

Según la entidad, el ciudadano colombiano era requerido por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

El Clan del Golfo es una organización criminal que obtiene dinero principalmente del narcotráfico, aunque también está involucrada en actividades como la extorsión, el tráfico de armas, el contrabando y la minería ilegal.

Tras confirmarse su vinculación con la organización criminal, las autoridades procedieron a su expulsión del territorio nacional.

Presencia del Clan del Golfo

La actuación de las autoridades se produce en medio de las preocupaciones por las actividades del Clan del Golfo en la región fronteriza de Darién.

Meses atrás, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló que integrantes de esta organización narcoparamilitar han colocado minas antipersonales en las inmediaciones de las bases binacionales ubicadas en Darién, con el objetivo de afectar a los agentes fronterizos de Panamá y Colombia.

Durante una visita al Puesto Binacional de Alto Limón, el funcionario explicó que los explosivos, conocidos como “minas quiebrapatas”, son enterrados o camuflados y se activan por presión o proximidad.

Ábrego ha señalado que estos artefactos han sido instalados alrededor de las posiciones utilizadas por el Servicio Nacional de Fronteras y por el Ejército colombiano, como una respuesta al incremento de las operaciones contra el narcotráfico en una zona caracterizada por la presencia de extensas plantaciones de coca.