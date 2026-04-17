Panamá, 17 de abril del 2026

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    PROCEDIMIENTO JUDICIAL

    Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible

    Juan Manuel Díaz
    Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible
    Las autoridades panameñas extraditaron a Estados Unidos a un ciudadano iraní requerido por entregar información tecnológica sensible. Cortesía

    Las autoridades panameñas extraditaron a Estados Unidos a un ciudadano iraní requerido por ese país para enfrentar cargos relacionados con la presunta exportación ilegal de tecnología sensible de origen estadounidense.

    A través de su cuenta en X, la Embajada de Estados Unidos en Panamá agradeció la colaboración de las autoridades panameñas en defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de sus leyes.

    En su mensaje, la representación diplomática destacó que ambos países trabajan conjuntamente para hacer rendir cuentas a actores “malignos”.

    De acuerdo con informes policiales, el ciudadano iraní fue aprehendido el pasado 21 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

    Según la Policía Nacional, el sospechoso también enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos como blanqueo de capitales y fraude.

    Panamá y Estados Unidos mantienen una estrecha cooperación en la lucha contra el crimen organizado y las redes vinculadas al tráfico de estupefacientes. En ese marco, en los últimos meses se han desarrollado ejercicios conjuntos entre miembros del Ejército de Estados Unidos y agentes de la Policía Nacional, orientados a fortalecer las estrategias contra la criminalidad organizada.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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