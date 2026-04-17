Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades panameñas extraditaron a Estados Unidos a un ciudadano iraní requerido por ese país para enfrentar cargos relacionados con la presunta exportación ilegal de tecnología sensible de origen estadounidense.

A través de su cuenta en X, la Embajada de Estados Unidos en Panamá agradeció la colaboración de las autoridades panameñas en defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de sus leyes.

En su mensaje, la representación diplomática destacó que ambos países trabajan conjuntamente para hacer rendir cuentas a actores “malignos”.

🤝🇺🇸🇵🇦 Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho.



Ayer, un ciudadano iraní fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con la exportación ilegal de tecnología estadounidense sensible.



Juntos, estamos… pic.twitter.com/kIXHo0lbde — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 17, 2026

De acuerdo con informes policiales, el ciudadano iraní fue aprehendido el pasado 21 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.

Según la Policía Nacional, el sospechoso también enfrenta cargos por la presunta comisión de delitos como blanqueo de capitales y fraude.

La Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL Panamá, en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional, dio con la aprehensión y posterior extradición de un ciudadano de nacionalidad iraní requerido por autoridades judiciales de los… pic.twitter.com/EKePt0WGWh — La Prensa Panamá (@prensacom) April 17, 2026

Panamá y Estados Unidos mantienen una estrecha cooperación en la lucha contra el crimen organizado y las redes vinculadas al tráfico de estupefacientes. En ese marco, en los últimos meses se han desarrollado ejercicios conjuntos entre miembros del Ejército de Estados Unidos y agentes de la Policía Nacional, orientados a fortalecer las estrategias contra la criminalidad organizada.