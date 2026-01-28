Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas

Exclusivo Suscriptores

Panamá extraditó a Estados Unidos a un hombre que, durante cuatro años, se hizo pasar por piloto de aerolínea para conseguir boletos y viajar gratis.

Entre enero de 2020 y octubre de 2024, el canadiense Dallas Pokornik estafó a cuatro aerolíneas con sede en Honolulu (Hawaii), Chicago (Illinois), Fort Worth (Texas) y Toronto (Ontario). En esta última, laboró entre 2017 y 2019 como auxiliar de vuelo, pero nunca como piloto. En el indictment no se ha revelado el nombre de las aerolíneas, aunque se sabe que en Toronto se encuentra la sede central de Air Canada.

El pasado 18 de diciembre, Pokornik fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, en atención a una alerta de Interpol. Su captura había sido solicitada desde el 2 de octubre de 2025 por la Corte de Distrito de Hawaii, donde está acusado de fraude electrónico. El hombre llegó a Tocumen en un vuelo comercial procedente de Colombia.

Finalmente, fue extraditado el 15 de enero.

A Pokornik, de 33 años de edad, se le acusa de usar una identificación falsa para engañar a las aerolíneas, a las que les hizo creer que era piloto. Así logró que le otorgaran al menos 200 pasajes gratis y boletos en standby, generalmente reservados para el personal de la industria de la aviación.

Si es encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

Pokornik, quien ya se declaró no culpable ante un juez, será enjuiciado el próximo 17 de marzo. Aunque la fiscalía se opuso, alegando un potencial riesgo de fuga, el hombre fue excarcelado el 23 de enero, tras pagar una fianza de $250,000. Además, tuvo que entregar su pasaporte a la Corte y solo tiene permitido desplazarse dentro de la isla de Oahu, donde se encuentra Honolulu.