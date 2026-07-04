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    EN EL AEROPUERTO DE TOCUMEN

    Panamá inadmite a dos ecuatorianos presuntamente vinculados con Los Choneros

    Getzalette Reyes
    Panamá inadmite a dos ecuatorianos presuntamente vinculados con Los Choneros

    Funcionarios migratorios de Panamá inadmitieron a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles de seguridad detectaran información que los vincula con la organización criminal Los Choneros.

    Los viajeros arribaron al país en un vuelo procedente de Manta con destino final Panamá. Durante las verificaciones migratorias y de seguridad realizadas a su llegada, las autoridades determinaron que ambos mantenían presuntos vínculos con la estructura delictiva y que no cumplían con los requisitos para autorizar su ingreso al territorio nacional.

    Como resultado de las evaluaciones, se ordenó la no admisión de los extranjeros, quienes serán retornados a su lugar de procedencia, informó el Servicio Nacional de Migración en un comunicado.

    ¿Quiénes son Los Choneros?

    Los Choneros son una de las principales organizaciones del crimen organizado de Ecuador.

    Surgida en la provincia de Manabí, la estructura delictiva se dedica al narcotráfico, la extorsión, el sicariato y otros delitos.

    Además, las autoridades le atribuyen vínculos con organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de drogas, que operan rutas entre Sudamérica, Europa y Norteamérica.

    Getzalette Reyes

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