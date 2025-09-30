Panamá, 30 de septiembre del 2025

    Aeropuerto

    Panamá Pacífico: Aduanas detecta más de $30 mil no declarados en dos casos separados

    Henry Cárdenas P.
    Ambos casos fueron remitidos ante las autoridades correspondientes. Cortesía

    En dos casos separados, inspectores de Aduanas detectaron este martes 30 de septiembre en el Aeropuerto de Panamá Pacífico a pasajeros que no declararon la cantidad de dinero en efectivo que transportaban, por un monto superior a los $30 mil.

    De acuerdo con la Autoridad de Aduanas, en el primer caso los inspectores observaron un inusual intercambio de dinero durante el procedimiento rutinario de verificación entre dos hermanos de nacionalidad colombiana, procedentes de Medellín.

    Esto llevó a una revisión secundaria y se solicitó a ambos viajeros que reportaran todo el dinero que portaban, incluyendo el contenido de sus pertenencias personales.

    Según Aduanas, una de los viajeros llevaba $15,900, distribuidos en 159 billetes de $100, mientras que al otro se le contabilizó $1,900.00.

    En el segundo caso, se detectó un ciudadano cubano, procedente de La Habana, que al pasar por el área de revisión y ser entrevistado, señaló que no tenía nada que declarar, ya que portaba $10,000.

    No obstante, una segunda revisión y el conteo revelaron un total de $15,880.

    Ambos casos fueron remitidos ante las autoridades correspondiente.

