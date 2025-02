Panamá recibe migrantes deportados de EU sin un plan claro de retorno

Escuchar audio noticia

Tres vuelos con migrantes han llegado a Panamá procedentes de Estados Unidos (EU). Se trata de personas de nacionalidades diversas: Irán, China, Afganistán, Siria, entre otros. Son 297 hombres, mujeres y niños, y están hospedados en el hotel Decápolis, ubicado a pocos pasos de la Avenida Balboa.

Los planes del gobierno de José Raúl Mulino incluye trasladarlos a un albergue migratorio en Darién para, desde allí, enviarlos a sus países. Inicialmente, se contempló transportarlos este martes, pero la estrategia cambio en las últimas horas, de acuerdo con fuentes oficiales.

De esta manera, Panamá se convirtió en país receptor de migrantes del país que gobierna Donald Trump. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los cuerpos de seguridad pública se enfrentan a un dilema: ¿cómo enviarlos a sus países de origen? ¿Qué base jurídica sustentaría esta acción?

El tema, incluso, llegó hasta las páginas de The New York Times, diario que publicó una nota titulada: Mientras Trump “exporta” deportados, cientos quedan atrapados en hotel de Panamá.

La noticia recoge testimonios de algunos de estos migrantes. “En el hotel, al menos una persona intentó suicidarse, según varios migrantes. Otra se rompió una pierna al intentar escapar. Una tercera envió un mensaje lastimero desde un teléfono móvil oculto: ‘Solo un milagro puede salvarnos’”, se lee en el reportaje, firmado por cinco periodistas.

Los deportados llegaron al país en un periodo marcado por las tensiones entre Panamá y Estados Unidos, debido a la amenaza del presidente de EU, Donald Trump, de retomar el control del Canal de Panamá alegando supuesta injerencia de China en su operación. Durante la visita que realizó el secretario de Estado de EU a Panamá, Marco Rubio, el tema migratorio fue puesto sobre la mesa. El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá deportaría migrantes de EU a través de una pista en Metetí, Darién.

“Ahora serán las autoridades panameñas las que decidan qué sucede con ellos. Como los migrantes deportados ya no están en territorio estadounidense, Washington no tiene la obligación legal de garantizar que reciban un trato humano ni de que tengan la oportunidad de solicitar asilo”, se lee en la nota de The New York Times.

En efecto, La Prensa conoció que el tema ha generado tensiones en el seno de la Cancillería, pues sigue sin estar claro el fundamento legal para su deportación.

“El presidente de Panamá ha dicho que el plan es enviar a la gente de regreso a sus países de origen, pero si Estados Unidos no puede enviar fácilmente a los deportados a ciertos países, no está claro cómo lo hará Panamá”, afirma el rotativo estadounidense.

El medio cita a Muzaffar Chishti, miembro senior del Migration Policy Institute, quien bautizó el plan de Panamá como parte de “una era totalmente nueva de aplicación de la ley”, en la que Washington está coaccionando a otras naciones para que se conviertan en parte de su “maquinaria de deportación”.

Se pronuncian

El tema ha provocado múltiples reacciones en el plano local. El exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, es uno de los que elevó su voz.

"Esto requiere una explicación INMEDIATA del Gobierno Central y la atención individida del Defensor del Pueblo. Es muy delicado porque el artículo 17 de la Constitución es claro y las autoridades están instituidas para defender la vida y honra de todos“, escribió en su cuenta de la red social X, antes Twitter.