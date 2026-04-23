Panamá, 23 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MIGRACIÓN

    Panamá retiene en el Aeropuerto de Tocumen a cubano buscado por delitos graves en Texas

    Un ciudadano cubano de 41 años fue detectado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen por personal del Servicio Nacional de Migración, tras confirmarse que mantiene una orden de arresto vigente en Estados Unidos.

    Getzalette Reyes
    Panamá retiene en el Aeropuerto de Tocumen a cubano buscado por delitos graves en Texas
    Capturan en el Aeropuerto de Tocumen a extranjero con orden de arresto por tráfico sexual y de personas. Foto/Servicio Nacional de Migración

    Un ciudadano cubano de 41 años fue retenido por supervisores migratorios en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras detectarse que mantenía una orden de captura internacional emitida en Estados Unidos.

    El individuo arribó al país en un vuelo procedente de Surinam y tenía como destino final México, cuando fue identificado durante los controles migratorios de rutina.

    Tras las verificaciones correspondientes, los funcionarios panameños confirmaron que el ciudadano cuenta con una orden de arresto vigente emitida en el estado de Texas por su presunta vinculación con delitos de conspiración relacionados con tráfico sexual, trata de personas y otros cargos asociados.

    Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad establecidos, procediendo a su detención para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, a fin de dar cumplimiento a la orden judicial internacional.

    Getzalette Reyes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte. Leer más
    • Cepanim: más de 300 mil intentaron registrarse; MEF normaliza plataforma tras intermitencias. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más