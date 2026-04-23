Panamá retiene en el Aeropuerto de Tocumen a cubano buscado por delitos graves en Texas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un ciudadano cubano de 41 años fue detectado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen por personal del Servicio Nacional de Migración, tras confirmarse que mantiene una orden de arresto vigente en Estados Unidos.

Un ciudadano cubano de 41 años fue retenido por supervisores migratorios en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras detectarse que mantenía una orden de captura internacional emitida en Estados Unidos.

El individuo arribó al país en un vuelo procedente de Surinam y tenía como destino final México, cuando fue identificado durante los controles migratorios de rutina.

Tras las verificaciones correspondientes, los funcionarios panameños confirmaron que el ciudadano cuenta con una orden de arresto vigente emitida en el estado de Texas por su presunta vinculación con delitos de conspiración relacionados con tráfico sexual, trata de personas y otros cargos asociados.

Detectan en el Aeropuerto de Tocumen a ciudadano cubano con orden de captura en Texas por delitos de tráfico sexual y trata de personas. Video/Servicio Nacional de Migración. pic.twitter.com/XlFadUjx9t — La Prensa Panamá (@prensacom) April 23, 2026

Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad establecidos, procediendo a su detención para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, a fin de dar cumplimiento a la orden judicial internacional.