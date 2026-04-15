Panamá suma 158 homicidios en 2026; autoridades apuntan al crimen organizado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con 158 homicidios registrados en lo que va de 2026, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, afirmó este martes 14 de abril —tras el Consejo de Gabinete— que la violencia en el país está directamente ligada al crimen organizado, al señalar que cerca del 76% de estos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico.

Ábrego atribuyó el repunte de asesinatos en las últimas semanas a la presión que están ejerciendo las autoridades mediante operativos y decomisos, lo que —según explicó— ha debilitado las finanzas de estos grupos y provocado divisiones internas que han derivado en enfrentamientos por el control territorial.

El ministro indicó que en los últimos meses se ha logrado la detención de más de 150 personas y la desarticulación de organizaciones criminales, mientras advirtió que el aumento de cultivos ilícitos en países como Colombia, Ecuador y Perú, sumado al papel de Panamá como ruta de tránsito, ha incrementado el tráfico de droga y, con ello, los conflictos violentos entre pandillas.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que entre enero y abril se han realizado ocho operaciones antipandillas y se mantienen 10 operativos adicionales programados para lo que resta del año.

Detalló que se han aprehendido 166 personas por pandillerismo, 117 por homicidio y 18,733 por diversos delitos, además de mantenerse activa la búsqueda de 136 personas requeridas por homicidio.

Fernández también señaló que el incremento reciente responde a rupturas dentro de estructuras criminales, lo que ha generado conflictos en zonas de alto impacto.

En Colón, dijo, se mantiene un conflicto entre alrededor de 10 grupos pandilleriles, mientras que en San Miguelito se han identificado 13 conflictos activos.

Homicidios en 2026. (enero-abril)

A esto se suman disputas en áreas como Metro Norte y Metro Este, donde se reportan pandillas enfrentadas por actividades vinculadas al microtráfico y la contaminación de contenedores.

Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá (58), seguido por San Miguelito (28), Colón (23) y Arraiján (13).

También se reportan casos en La Chorrera (5), Antón (2), David (2), Penonomé (2), y un homicidio en distritos como Barú, Bugaba, Changuinola, Chitré, El Chagres, Las Tablas, Santa Fe y Santa Isabel, además de 17 casos clasificados en otras áreas.

Homicidios en 2026.

Cabe destacar que en el primer cuatrimestre de 2025 (enero-abril), Panamá registró 178 homicidios, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas.

Fernández recordó que en 2025 las autoridades lograron incautar más de 17.4 millones de dólares, producto de 20 operaciones contra el blanqueo de capitales, además de recuperar e incautar bienes como 463 vehículos y 59 propiedades.

Añadió que, como parte de los decomisos recientes, en abril de 2026 se confiscaron 661 armas de fuego y 5,669 paquetes de droga.