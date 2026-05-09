Panamá, 09 de mayo del 2026

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    INFORME

    Panamá supera las 34 toneladas de droga incautadas en lo que va de 2026

    De esa cifra, 8 toneladas fueron encontradas en los puertos del país.

    José González Pinilla
    Panamá supera las 34 toneladas de droga incautadas en lo que va de 2026
    Durante todo el 2025 las autoridades incautaron 122.04 toneladas de droga en Panamá. Cortesía

    Un poco más de 34 toneladas de droga han incautado en todo el país las autoridades en lo que va de este 2026, informó el fiscal superior de Drogas, Julio Villarreal

    +info

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    Sostuvo que producto de los operativos, de enero a mayo, 1,435 personas han sido procesadas por delitos vinculados al narcotráfico.

    “En lo que va del año en los puertos hemos incautado un poco más de 8 toneladas de droga que tenía como destinos diferentes continentes”, declaró Villarreal.

    Las estadísticas de 2026 contrastan con el volumen decomisado el año anterior. Según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal, en el mismo periodo -enero y mayo de 2025-, incautaron un total de 55.69 toneladas. La mayor incautación fue en el mes de mayo: 21.08 toneladas

    Durante todo el 2025 las autoridades incautaron 122.04 toneladas de droga en Panamá. De ese total, 97 toneladas correspondieron a cocaína, 24.90 toneladas a marihuana y 0.14 toneladas a otras sustancias.

    Por provincias, los mayores decomisos en 2025 se concentraron en Colón, con 36.52 toneladas, seguida de Panamá Oeste, con 34.52 toneladas, y Panamá, con 31.48 toneladas.

    En cuanto al comportamiento mensual, los picos más altos de incautación se registraron en noviembre, con 22.37 toneladas, y en mayo, como se dijo, con 21.08 toneladas, meses en los que se reportaron las mayores operaciones antidrogas del año.

    José González Pinilla

    Editor


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