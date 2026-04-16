Pandillas ponen en jaque a estamentos de seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ráfaga de balas que el pasado domingo acabaron con la vida del sargento de la policía Alvis Esinosa en El Chorrillo revelan el miedo y la zozobra que viven sus residentes a diario.

Con una extensión de 48.8 hectáreas El Chorrillo se ha convertido en una de las áreas más peligrosas e inseguras de todo el país.

Ese domingo Espinosa se encontraba de turno en El Chorrillo junto a su compañero Gerardo Sánchez, cuando recibieron la alerta de una residente que vio a cinco jóvenes corriendo con armas de fuego en las inmediaciones de la cancha de fútbol conocida como PRD.

Ambos se dirigieron hacia el lugar para revisar la alerta y conocer los detalles de lo que sucedía en el lugar. Sin embargo, cuando se acercaron una lluvia de balas lo recibió.

Espinosa y Sánchez se refugiaron en un caserón de madera cercano a la cancha, pero una de las balas impactó en el pecho a Sánchez que se desplomó en el lugar.

El sargento Alvis Espinosa falleció a causa de disparos en El Chorrillo.

El informe de necropsia reveló que la víctima recibió un impacto de bala en la tetilla izquierda que le provocó un sangrado masivo que le provocó la muerte a pesar de los primeros auxilios recibidos.

La vida marcada por las balas

Residentes de El Chorrillo, quienes pidieron reserva de sus identidad, revelaron que las balaceras en el barrio son algo cotidiano a pesar de la constante presencia policial.

Explicaron que cuando la ronda se mueve enseguida aparece un grupo de tres cuatro jóvenes que le disparan a grupo rivales.

Durante las noches, el sonido de pasos apresurados y detonaciones recorre las veredas, acompañado de gritos y amenazas que rompen el silencio. Al amanecer, los patios quedan marcados por la violencia: niños pequeños encuentran y recogen casquillos de bala dispersos en el suelo.

Aquí hay pandillas que las divide una calle y se la pasan tirándose bala de una vereda a la otra, explicó un hombre que tiene 30 años de vivir en El Chorrillo y que recuerda la época en que podía salir de noche sin temor.

Tal es el caso de la pandilla Vietnam que mantiene presencia en calle 25 y mantiene diferencias que opera en una barraca ubicada a pocos metros de la cancha PRD.

Un juez de garantías imputó a dos hombres por delitos de homicidio y asociación ilícita.

Según las autoridades los dos detenidos por el homicidio del sargento Espinosa están ligados a esta organización criminal que se dedica al microtráfico y están tras la pista de otros tres de sus miembros.

En El Chorrillo conviven varias de las pandillas más peligrosas que operan en todo el país, algunas de las cuales ya son consideradas por los estamentos de seguridad como grupos asociados a redes del narcotráfico internacional.

Este fenómeno no es aislado: en Panamá operan al menos 180 pandillas y grupos delictivos, cuya principal actividad gira en torno al microtráfico, los homicidios y la disputa territorial por la droga.

De acuerdo con los informes de los estamentos de seguridad la más poderosa y conocida sería Bagdad, pandilla que fuera liderada por Rubén Camargo Clarke.

Camargo Clarke fue detenido en Costa Rica y luego extraditado a los Estados Unidos en donde un jurado federal lo declaró culpable por el delito de conspiración para traficar drogas.

Gran parte de su organización enfrenta también un juicio por delitos de narcotráfico. Este grupo, en el que se encuentran varios de sus familiares, fue detenido en la denominada operación Neptuno.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan diligencia en El Chorrillo. Cortesía/PN

Bagdad mantiene presencia en las calles 21, 22, 23, 24 y 25 de El Chorrillo, este grupo en ocasiones alcanza acuerdos temporales con otras bandas para realizar golpes y ajustes de cuentas.

En el área también mantiene operación la pandilla Calor Calor, también considerada como una de las pandillas más poderosas del país y que mantiene células en Panamá Oeste y San Miguelito.

A miembros de Calor Calor se les atribuye una masacre registrada el 1 de diciembre de 2019 en la cárcel La Joya que dejó un saldo de 15 muertos y 13 heridos.

A estos grupos se suma la presencia de pandillas como la 15 Pisos que opera en el Multifamiliar 24 de Diciembre En 2024 nueve de sus integrantes fueron condenados por el delito de pandillerismo.

Otra de los grupos criminales que opera en El Chorrillo es la pandilla conocida como Patio Sucio, cuyo centro de operación son seis multifamiliares que llevan el mismo nombre.

Mientras que la pandilla de El Pentágono mantiene sus actividades en las calles 15,16, 17 y 18 del corregimiento de Santa Ana, que colinda con El Chorrillo, área en la que este grupo realiza incursiones ocasionales por disputas territoriales.

Sin embargo, áreas como Calidonia, San Miguel, Juan Díaz, San Pedro, Tocumen, Pacora, San Miguelito y la provincia de Colón no escapan al creciente avance de las pandillas.

En la capital, al menos 51 pandillas están activas en sectores como San Miguelito, el centro y el este de la ciudad, mientras que en Colón comunidades como Altos de Los Lagos, Río Alejandro y Sabanitas concentran una fuerte presencia criminal.

La evolución

Un informe de InSight Crime revela que pandillas locales como Calor Calor y Bagdad han evolucionado hasta convertirse en grupos operativos para el tráfico de drogas, que se especializan en la introducción cargamentos dentro de contenedores que paran en los puestos del Atlántico y del Pacífico.

Precisa que ahora su prioridad es controlar los corredores del tráfico de cocaína que conectan a Panamá con los mercados internacionales. Buscan dominar áreas estratégicas a lo largo de las principales rutas de contrabando y en los puertos marítimos, especialmente en las zonas costeras cercanas a Ciudad de Panamá y Colón.

Estos grupos han construido amplias redes de colaboradores para acceder a rutas transatlánticas. Estas redes suelen comenzar en comunidades costeras, donde habitantes y pescadores recogen y almacenan cargamentos de cocaína que llegan desde Suramérica. Luego, los grupos dependen de contactos dentro de navieras para identificar contenedores susceptibles de contaminación.

Operativos policiales

El 10 de octubre de 2024 el presidente José Raúl Mulino puso en marcha la operación Panamá 3.0, una estrategia policial encaminada a devolverle la seguridad a los panameños y erradicar las pandillas delincuenciales. En aquella ocasión el mandatario aseguró en un acto en la sede de la Policía Nacional que “este plan tiene la finalidad de liberar a Panamá de las pandillas. A partir de hoy iremos casa por casa, finca por finca o por donde se escondan los pandilleros a meterlos donde deben estar: la cárcel”.

Las autoridades atribuyen el repunte reciente de la violencia a la presión ejercida mediante operativos y decomisos, lo que ha debilitado las finanzas de estos grupos y provocado divisiones internas que derivan en enfrentamientos por el control territorial.

El pasado martes se anunció el despliegue de 900 agentes de la policía, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) contra la escalada de violencia. Este despliegue aseguraron busca reforzar la seguridad ciudadana, con un enfoque en el patrullaje activo y la prevención del delito en zonas críticas en todo el país.

#Detención| La @PGN_PANAMA a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, logró la detención provisional para 2 hombres, por homicidio doloso agravado de un agente de la @policiadepanama y asociación ilícita, ocurrido el domingo, en El Chorrillo. pic.twitter.com/eyye1vAl7m — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 15, 2026

El ministro de seguridad Frank Ábrego puntualizó que de los 158 homicidios registrados en 2026 el 76% de esos casos guarda relación con el narcotráfico.

Detalló que se han aprehendido 166 personas por pandillerismo, 117 por homicidio y 18,733 por diversos delitos, además de mantenerse activa la búsqueda de 136 personas requeridas por homicidio.

Entre enero y abril, la Policía Nacional ha ejecutado ocho operaciones antipandillas y mantiene al menos diez más programadas, en medio de conflictos activos entre grupos criminales en zonas como Colón y San Miguelito.

En ese mismo periodo, se han decomisado 661 armas de fuego y más de 5,600 paquetes de droga, lo que refleja la magnitud de la presión operativa sobre estas estructuras.