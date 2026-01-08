Papadimitriu presentó un recurso ‘in extremis’ para detener el juicio de Odebrecht; él alega doble juzgamiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, presentó un amparo de garantías constitucionales en el que (una vez más...) alega doble juzgamiento, a fin de evitar comparecer, el próximo lunes, al juicio por los sobornos que Odebrecht repartió a exfuncionarios y políticos panameños entre los años 2010 y 2014.

El recurso fue presentado el pasado 5 de enero ante el Primer Tribunal Superior por el abogado defensor Arturo Sauri y se encuentra en manos de la magistrada Janeth Torres.

El amparo es contra el auto de llamamiento a juicio adoptado por la juez Baloisa Marquínez el 7 de noviembre de 2022, en el que se decide el llamamiento a juicio de 35 personas imputadas por blanqueo de capitales, uno de los cuales es Papadimitriu.

El exministro sostiene que la actuación de la juez representa una violación del artículo 32 de la Constitución, que dicta que “nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”.

La defensa de Papadimitriu alega que ya se le investigó por estos hechos, cuando el abogado Sidney Sittón denunció al exministro en el año 2015, por presunto enriquecimiento injustificado.

La investigación de Odebrecht vincula a los padres de Papadimitriu con las sociedades Malena Investment, Wallis Holding Corp. S.A., Demetering, S.A. y Hobert International Limited, las cuales recibieron fondos de las sociedades Kleinfeld Services, Constructora Internacional del Sur y Select Engineering Consulting Services, todas ellas utilizadas por Odebrecht para canalizar el pago de las coimas. Saurí insiste que esos señalamientos ya fueron tratados en la denuncia de Sittón, la cual concluyó con un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.

El amparo también plantea que enjuiciar a Papadimitriu por las coimas de Odebrecht también viola disposiciones de protección de los derechos humanos contenida en tratados internacionales de los cuales Panamá es parte.

No es la primera vez que Papadimitriu y su defensa intenta excluirlo de la causa de Odebrecht, invocando un supuesto doble juzgamiento.

Ya la Corte Suprema desestimó un recurso de nulidad que presentó contra el auto de llamamiento a juicio de la juez Marquínez, invocando las mismas causales. La Sala Penal de la Corte advirtió aquella vez que el exministro debía comparecer ante Marquínez.

Baloisa Marquínez, jueza primera liquidadora adjunta de causas penales. Captura de pantalla

El juicio a 23 de los 35 imputados por el caso Odebrecht debe iniciar a las 9:00 a.m. del próximo lunes 12 de enero

La audiencia será retransmitida por La Prensa, a través de su canal de YouTube.