Pasantías juveniles ¿La Ley 513 respeta los derechos constitucionales?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá responder si la ley que creó el programa de pasantías para incentivar el trabajo de jóvenes es constitucional o no, cuando entre a resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada con la Ley 513 que apareció publicada en la Gaceta Oficial el pasado viernes 20 de marzo.

La demanda de inconstitucionalidad presentada esta semana, por la abogada Martita Cornejo de Robles, en representación de la diputada de la coalición Vamos Alexandra Brenes, sostiene que los artículos 7,8 y 9 de la Ley 513 violan normas constitucionales que garantizan la seguridad social de los trabajadores y que establecen el salario mínimo que debería recibir todo trabajador.

El recurso detalla que los artículos señalados de violar la Constitución Nacional, ignoran que la obligación de pagar cuotas de seguro social es de orden público. Esto significa que ni una ley ordinaria, ni un acuerdo entre partes, pueden dejar sin efecto la obligación de cotizar si se cumplen los presupuestos de una relación laboral.

La demanda advierte la violación del artículo 64 de la Carta Magna al establecer una condición de vulneración de los derechos de los trabajadores, ya que se pretende eludir las obligaciones del empleador a pesar que existen los elementos necesarios (horario, subordinación, horas trabajadas y salario) que permiten deducir, sin lugar a dudas, la existencia de una relación laboral.

También plantea la vulneración del artículo 63 la Constitución, que garantiza el salario mínimo a todo trabajador, ya que la nueva ley establece que el salario para todos los “pasantes” será de $450, sin distinguir el tipo de servicio o puesto o especialidad que realizará, lo cual estaría por debajo del salario mínimo que está en vigencia en el país.

La demanda fufe presentada por la diputada Alexandra Brenes.

La demanda considera que si una ley permite pagos inferiores, está desconociendo la función social que la Constitución le asigna a la remuneración.

Al mismo tiempo, el recurso considera que también se viola el artículo 67 de la norma constitucional donde se plantea que a trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde igual salario cualesquiera sea la personas que las realicen, en el sentido se ignora que la igualdad salarial en Panamá no es una sugerencia, sino un mandato rígido.

Además, se plantea como violado el artículo 70 de la Constitución en el que se establece el reconocimiento del pago de horas extraordinarias para los trabajadores, debido a que la nueva fija en $450 la remuneración de los pasantes, independientemente de las horas trabajadas.

La Ley 513 que establece el programa de pasantías fue publicada en la Gaceta Oficial el pasado 20 de marzo. El programa está dirigido a jóvenes con formación en educación media, universitaria, vocacional o técnica, así como a menores de edad con título de educación media. Las pasantías tendrán una duración máxima de un año, serán de carácter voluntario y no constituyen una relación laboral formal.

Según la ley cada pasante recibirá una asignación mensual de $450 y contará con una póliza privada de riesgos profesionales, la cual deberá ser contratada por la empresa participante. Los pasantes no estarán cubiertos por el seguro de riesgos profesionales de la Caja de Seguro Social y además precisa que las empresas no podrán sustituir puestos laborales existentes por pasantes.