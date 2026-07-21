Pedro Sánchez Moro enfrenta reclamo patrimonial por $138 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía de Cuentas pidió declarar responsable al exalcalde de Arraiján por una presunta lesión patrimonial derivada del caso de la planilla del equipo Santa Gema.

El exalcalde de Arraiján Pedro Sánchez Moro, condenado a siete años de prisión por peculado en el caso de la planilla del equipo de fútbol Santa Gema, enfrenta ahora un reclamo patrimonial de $138 mil 918, con el que el Estado busca resarcir el presunto perjuicio económico ocasionado al erario.

Durante una audiencia celebrada el pasado 9 de julio, la Fiscalía de Cuentas solicitó que Sánchez Moro fuera declarado patrimonialmente responsable por las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante su gestión al frente del Municipio de Arraiján (2014-2019).

Concluida esa etapa del proceso, el Tribunal de Cuentas dispone del plazo previsto en la ley, de 30 días, para dictar sentencia.

La jurisdicción de cuentas abrió la investigación para determinar la afectación patrimonial ocasionada al Estado por las actuaciones de Sánchez Moro y otros exfuncionarios del Municipio de Arraiján.

La sede del Municipio de Arraiján alberga la sala del Consejo Municipal. Archivo.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que nueve directivos y ocho jugadores del equipo de fútbol Santa Gema figuraban en la planilla del Municipio de Arraiján, pero no acudían a trabajar.

En la jurisdicción penal, Sánchez Moro fue condenado a siete años de prisión por el delito de peculado, luego de que una investigación de la Fiscalía Anticorrupción acreditara que incorporó a la planilla municipal a un grupo de jugadores del equipo Santa Gema sin que prestaran servicios a la comuna.

En diciembre de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena impuesta al político del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a otras personas sancionadas por el entonces Juzgado Tercero Penal.

Sin embargo, no fue hasta el 12 de octubre de 2024 cuando agentes de la Policía Nacional lograron capturarlo en una residencia ubicada en Barrio Colón, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Por su captura, la Policía Nacional había ofrecido una recompensa de $5,000 a quien suministrara información sobre su paradero.

La orden de captura había sido emitida en marzo de 2021 por el Juzgado Liquidador de Causas Penales de Panamá Oeste, luego de que Sánchez Moro no compareciera para cumplir la condena.