Pelotero de Veraguas queda detenido por tentativa de homicidio tras trifulca en partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías ordenó la detención provisional del jugador del equipo de béisbol de Veraguas, Juan José Aizpurúa, imputado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Yeison Austin, del equipo de Los Santos, quien resultó agredido el pasado sábado durante un partido entre ambas novenas.

La jueza de garantías Indira Moreno legalizó la aprehensión y acogió la imputación presentada por la fiscal Liberia Cedeño, quien solicitó la detención del imputado alegando que se trata de un delito grave y que la víctima aún se encuentra hospitalizada.

Durante la trifulca, el pelotero Yeison Austin sufrió un traumatismo craneoencefálico que obligó a su traslado a un centro hospitalario, en donde permanece internado.

En tanto, Mario Luis Delgado, abogado de Aizpurúa, apeló la medida de detención provisional decretada contra su cliente, por lo que se fijó una audiencia ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial para el martes 31 de marzo, a las 2:30 p.m.

El incidente se registró la noche del pasado sábado en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández, ubicado en la ciudad de Las Tablas, Los Santos, durante un partido de la ronda regular del Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

En la cuarta entrada del partido, cuando el equipo de Veraguas tenía una ventaja de cinco carreras por cero sobre Los Santos, se registró un incidente que vació las bancas de ambas novenas.

Las discusiones se extendieron hasta las gradas, en donde fanáticos de ambos equipos se enfrascaron en una batalla campal, en la que también participaron familiares de algunos peloteros.

Yeison Austin, jugador del equipo de Los Santos. Foto: Tomada de lossantos_tv

Algunos fanáticos denunciaron que esa noche en el estadio no había presencia policial y que el incidente se extendió por varios minutos sin intervención de autoridad alguna.

La Federación Panameña de Béisbol ha abierto una investigación sobre los la trifulca registrada esa noche para la aplicación de sanciones a los peloteros involucrados.