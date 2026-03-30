Panamá, 30 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROCESO

    Pelotero de Veraguas queda detenido por tentativa de homicidio tras trifulca en partido

    Juan Manuel Díaz
    Pelotero de Veraguas queda detenido por tentativa de homicidio tras trifulca en partido
    Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

    Un juez de garantías ordenó la detención provisional del jugador del equipo de béisbol de Veraguas, Juan José Aizpurúa, imputado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Yeison Austin, del equipo de Los Santos, quien resultó agredido el pasado sábado durante un partido entre ambas novenas.

    La jueza de garantías Indira Moreno legalizó la aprehensión y acogió la imputación presentada por la fiscal Liberia Cedeño, quien solicitó la detención del imputado alegando que se trata de un delito grave y que la víctima aún se encuentra hospitalizada.

    Durante la trifulca, el pelotero Yeison Austin sufrió un traumatismo craneoencefálico que obligó a su traslado a un centro hospitalario, en donde permanece internado.

    En tanto, Mario Luis Delgado, abogado de Aizpurúa, apeló la medida de detención provisional decretada contra su cliente, por lo que se fijó una audiencia ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial para el martes 31 de marzo, a las 2:30 p.m.

    El incidente se registró la noche del pasado sábado en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández, ubicado en la ciudad de Las Tablas, Los Santos, durante un partido de la ronda regular del Campeonato de Béisbol Mayor 2026.

    En la cuarta entrada del partido, cuando el equipo de Veraguas tenía una ventaja de cinco carreras por cero sobre Los Santos, se registró un incidente que vació las bancas de ambas novenas.

    Las discusiones se extendieron hasta las gradas, en donde fanáticos de ambos equipos se enfrascaron en una batalla campal, en la que también participaron familiares de algunos peloteros.

    Pelotero de Veraguas queda detenido por tentativa de homicidio tras trifulca en partido
    Yeison Austin, jugador del equipo de Los Santos. Foto: Tomada de lossantos_tv

    Algunos fanáticos denunciaron que esa noche en el estadio no había presencia policial y que el incidente se extendió por varios minutos sin intervención de autoridad alguna.

    La Federación Panameña de Béisbol ha abierto una investigación sobre los la trifulca registrada esa noche para la aplicación de sanciones a los peloteros involucrados.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Subir tasa a pasajeros en tránsito sacaría a Panamá del mapa de las aerolíneas y frenaría el turismo. Leer más
    • El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegan a la bahía de Panamá. Leer más
    • Doce años, 26 mil piezas y una promesa: el Marta podría abrir en diciembre. Leer más