Penales no tendrán más televisores para el Mundial 2026, advierte el Sistema Penitenciario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ángela Russo catalogó el acceso a las transmisiones deportivas como un tema “fácil de resolver”, mientras director del Sistema Penitenciario dijo que eso no es prioridad.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, rechazó la solicitud de la defensora del Pueblo, Ángela Russo, de dotar con más televisores a las cárceles del país para que los internos sintonicen el Mundial de Fútbol 2026.

El funcionario cerró la puerta a cualquier tipo de debate legal o presupuestario sobre el tema, argumentando que el acceso a entretenimiento deportivo no califica bajo ninguna circunstancia como una garantía fundamental para la población reclusa.

Según la defensora del Pueblo, los privados de libertad tienen derecho a sintonizar el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA y solicitó más pantallas de televisión en las cárceles del país.

Ángela Russo, defensora del Pueblo. LP/Elysée Fernández

Por su parte, Torregroza enfatizó que la gestión penitenciaria actual concentra sus esfuerzos y recursos económicos en los verdaderos pilares de la resocialización y la dignidad humana.

En ese sentido, el funcionario puntualizó que las necesidades prioritarias cubiertas por el Estado son el acceso continuo a agua potable, infraestructura penitenciaria digna, alimentación adecuada y el derecho constitucional a recibir visitas de sus familiares.

“Poner en la mesa en este momento un tema de entrar en un debate de que si es un derecho o no es un derecho un televisor, definitivamente no es lo que nosotros estamos contemplando”, sentenció Torregroza.

“Categóricamente te puedo decir que no, no es un derecho”, recalcó para cortar el tema generado por la Defensoría del Pueblo.

Jorge Torregrosa, director del Sistema Penitenciario. Cortesía

De acuerdo con Russo, actualmente existe un desabastecimiento de televisores en los principales penales, lo que mantiene en vilo a la población penitenciaria ante la cercanía de la cita mundialista.

La Defensora dijo que los reclusos le presentaron las quejas durante las inspecciones en los complejos de Pacora, pero el director aclaró que los centros penales ya cuentan con la tecnología necesaria para el acceso a la información pública:

La Nueva Joya (La Mega): El 100% de los pabellones y sectores operativos disponen de un televisor comunal.

La Joya y La Joyita: Los reclusos de estos penales también tienen acceso a pantallas en áreas comunes donde sintonizan diariamente la programación de los canales nacionales de señal abierta.