Pete Hegseth volverá a Panamá para clausurar el ejercicio Panamax 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario de Guerra de Estados Unidos asistirá al acto de clausura del Ejercicio Multinacional Panamax 2026.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volverá a Panamá para participar en el acto de clausura del Ejercicio Multinacional Panamax 2026, que comenzó oficialmente este lunes 3 de agosto con la participación de contingentes militares y de seguridad de 19 países.

El anuncio lo hizo el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, durante la ceremonia inaugural del ejercicio, en la que destacó que para Panamá ser sede de Panamax representa “un gran compromiso” y, a la vez, una oportunidad para reafirmar su responsabilidad con la neutralidad permanente del Canal de Panamá.

“Son 11 días [de Panamax 2026. Está programada para el 13 de agosto con la presencia del secretario Hegseth”, subrayó el ministro panameño.

Sobre la agenda que cumplirá Hegseth en Panamá también se refirió el embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Marino Cabrera. El diplomático señaló que la visita estará enfocada en fortalecer la cooperación bilateral para la defensa del Canal de Panamá y enfrentar desafíos comunes, como el narcotráfico y la migración irregular.

El ministro Frank Ábrego y el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, explicaron los objetivos de los ejercicios Panamax 2026. pic.twitter.com/l5piTojj0l — La Prensa Panamá (@prensacom) August 3, 2026

Hegseth ya había visitado el país en abril de 2025 para participar en la Conferencia de Seguridad Centroamericana (Centsec), organizada conjuntamente por los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. Durante esa visita también asistió a la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Seguridad Pública y sostuvo reuniones con autoridades panameñas.

Ese viaje se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en que existe una supuesta influencia de China sobre la administración del Canal de Panamá, afirmaciones que el Gobierno panameño ha rechazado de forma reiterada.

La edición 2026 de Panamax fue inaugurada por el ministro Ábrego; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el embajador de Estados Unidos en Panamá, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos Boyd.

El Ejercicio Multinacional Panamax 2026 inició oficialmente con la ceremonia de apertura y la presencia de contingentes de diecinueve naciones. Foto/Ministerio de Seguridad Pública

Durante el acto, el embajador Marino Cabrera afirmó que para Estados Unidos la protección del Canal de Panamá constituye una responsabilidad estratégica para la seguridad de la región y del comercio mundial.

Las primeras delegaciones en arribar al país fueron las de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana, con cerca de 500 efectivos especializados en operaciones de fuerzas especiales. Posteriormente se incorporaron representantes de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

Los ejercicios están dividido en varias etapas. Foto/Ministerio de Seguridad Pública

El ejercicio multinacional −que se extenderá por 11 días− contempla fases de planificación y ejecución en escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos.

Estas operaciones integran las capacidades de los estamentos de seguridad panameños con las de sus aliados internacionales para fortalecer la respuesta conjunta frente a amenazas que puedan comprometer la seguridad regional y la operación del Canal de Panamá.