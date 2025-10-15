Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Magistrados designados

    Pleno de la Asamblea inicia debate para la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte

    Henry Cárdenas P.
    Pleno de la Asamblea inicia debate para la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte
    Carlos Villalobos y Gisela Agurto, designados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

    El pleno de la Asamblea Nacional empezó a debatir este miércoles 15 de octubre la ratificación de los magistrados designados para la Corte Suprema de Justicia: Gisela Agurto y Carlos Villalobos en la Corte Suprema de Justicia.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, y a Villalobos, quien sustituirá a la magistrada Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil.

    Ambos magistrados designados recibieron el pasado lunes 13 de octubre el aval de la Comisión de Credenciales para su respectiva ratificación en el pleno.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá 1-1 Surinam, termina el partido. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más