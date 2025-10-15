Pleno de la Asamblea inicia debate para la ratificación de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional empezó a debatir este miércoles 15 de octubre la ratificación de los magistrados designados para la Corte Suprema de Justicia: Gisela Agurto y Carlos Villalobos en la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Agurto para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise, y a Villalobos, quien sustituirá a la magistrada Ángela Russo en la Sala Primera de lo Civil.

Ambos magistrados designados recibieron el pasado lunes 13 de octubre el aval de la Comisión de Credenciales para su respectiva ratificación en el pleno.

Información en desarrollo...