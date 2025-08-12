Pleno de la Corte se reúne en sesión extraordinaria para revisar fondo de compensación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Corte Suprema de Justicia convocó a un Pleno extraordinario administrativo para este martes 12 de agosto para analizar el fondo complementario de jubilación para jueces, magistrados de Tribunales Superiores y magistrados del Pleno de esa corporación de justicia.

Fuentes de esa corporación de justicia confirmaron que la convocatoria se realizó para horas de la tarde y en él se analizarán las críticas surgidas al acuerdo No 407 del 18 de julio de 2024 que aprobó la creación de un fondo de compensación que permite a los magistrados de la Corte jubilarse con el 100% de su último salario.

También se informó que luego de la reunión de los magistrados de la Corte se darían a conocer detalles de la decisión adoptada con respecto a la permanencia o no del fondo de compensación, tras las críticas surgidas.