Panamá, 13 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Jubilaciones especiales

    Pleno de la Corte se reúne en sesión extraordinaria para revisar fondo de compensación

    Juan Manuel Díaz
    Pleno de la Corte se reúne en sesión extraordinaria para revisar fondo de compensación
    Corte Suprema de Justicia celebra Pleno extraordinario. ISAAC ORTEGA

    La Corte Suprema de Justicia convocó a un Pleno extraordinario administrativo para este martes 12 de agosto para analizar el fondo complementario de jubilación para jueces, magistrados de Tribunales Superiores y magistrados del Pleno de esa corporación de justicia.

    Fuentes de esa corporación de justicia confirmaron que la convocatoria se realizó para horas de la tarde y en él se analizarán las críticas surgidas al acuerdo No 407 del 18 de julio de 2024 que aprobó la creación de un fondo de compensación que permite a los magistrados de la Corte jubilarse con el 100% de su último salario.

    También se informó que luego de la reunión de los magistrados de la Corte se darían a conocer detalles de la decisión adoptada con respecto a la permanencia o no del fondo de compensación, tras las críticas surgidas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más