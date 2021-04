Pleno de la CSJ leerá fallos que declararon no culpable al diputado Arias

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ángela Russo, será la encargada de leer la tarde de este viernes 30 de abril los fallos de sus colegas en el juicio oral que se siguió al diputado oficialista Arquesio Arias.

Russo tendrá la responsabilidad de revelar el sustento legal de los fallos de los magistrados que integraron el Tribunal de Juicio Oral en el caso de Arias, a quien se le acuso de presunta violación carnal y actos libidinosos contra una mayor de edad y una menor en la comarca Guna Yala.

Está previsto que la lectura de los cuatro fallos empiece a las 2:00 p.m. en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal, ubicado en el palacio Gil Ponce, en Ancón.

A Arias de forma unánime el pleno de la CSJ lo declaró no culpable en tres delitos. No obstante, en el cuarto delito, relacionado con la menor y sobre actos libidinosos, cinco magistrados lo consideraron responsable, pero no enfrentará una pena porque no se logró una votación calificada, es decir seis votos de nueve.

Información en desarrollo…