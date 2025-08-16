Panamá, 16 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sucesos

    Policía aprehende a 128 personas e incauta 200 paquetes en las últimas 24 horas

    Yaritza Mojica
    Policía aprehende a 128 personas e incauta 200 paquetes en las últimas 24 horas
    La Policía Nacional aprehendió 164 personas en las últimas 24 horas. Cortesía

    En las últimas 24 horas, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 164 personas en diferentes puntos del país. Del total, 116 fueron por oficio, 21 en flagrancia, 20 por faltas administrativas y 7 vinculadas a casos de microtráfico.

    +info

    Roban a turistas en el Parque Nacional Chagres; un detenido y más sospechosos prófugosAprehenden a seis personas por presunto delito financiero de 2.8 millones de dólaresMillones en efectivo y arsenal ilegal: lo que la Policía encontró en solo 7 meses

    Las autoridades informaron que se ejecutaron 58 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de seis armas de fuego y la recuperación de cuatro vehículos con denuncia por hurto.

    Uno de los casos destacados ocurrió en el corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito, donde unidades policiales, tras un recorrido por la vereda Los Millonarios, recuperaron un sedán reportado como hurtado el pasado 14 de agosto de 2025. En el lugar fue aprehendido un ciudadano que mantenía actitud sospechosa junto al vehículo.

    En otro hecho, en el sector de Guna Nega, corregimiento de Ancón, la Policía capturó a un hombre de 28 años, requerido por robo agravado y delitos contra el patrimonio. Durante la verificación en el sistema, se confirmó que mantenía tres oficios vigentes de conducción y captura, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

    Operativos de tránsito

    En materia de seguridad vial, la Dirección de Operaciones de Tránsito reportó 829 infracciones, entre ellas 137 por exceso de velocidad, 40 por luces no adecuadas y 12 por embriaguez comprobada.

    Asimismo, fueron remolcados 27 vehículos y se atendieron 101 accidentes de tránsito, con un saldo de 33 lesionados y dos víctimas fatales, registradas en los distritos de Capira y Colón.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Estos son los privilegios de jueces y magistrados más allá del salario. Leer más