Policía aprehende a 128 personas e incauta 200 paquetes en las últimas 24 horas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 164 personas en diferentes puntos del país. Del total, 116 fueron por oficio, 21 en flagrancia, 20 por faltas administrativas y 7 vinculadas a casos de microtráfico.

Las autoridades informaron que se ejecutaron 58 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de seis armas de fuego y la recuperación de cuatro vehículos con denuncia por hurto.

Uno de los casos destacados ocurrió en el corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito, donde unidades policiales, tras un recorrido por la vereda Los Millonarios, recuperaron un sedán reportado como hurtado el pasado 14 de agosto de 2025. En el lugar fue aprehendido un ciudadano que mantenía actitud sospechosa junto al vehículo.

En otro hecho, en el sector de Guna Nega, corregimiento de Ancón, la Policía capturó a un hombre de 28 años, requerido por robo agravado y delitos contra el patrimonio. Durante la verificación en el sistema, se confirmó que mantenía tres oficios vigentes de conducción y captura, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Operativos de tránsito

En materia de seguridad vial, la Dirección de Operaciones de Tránsito reportó 829 infracciones, entre ellas 137 por exceso de velocidad, 40 por luces no adecuadas y 12 por embriaguez comprobada.

El subteniente Edgar Peralta de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, brinda los resultados del operativo de #SeguridadVial efectuado en las últimas 24 horas a nivel nacional. #PlanFirmeza pic.twitter.com/t0lG0bg1yM — Policía Nacional (@policiadepanama) August 16, 2025

Asimismo, fueron remolcados 27 vehículos y se atendieron 101 accidentes de tránsito, con un saldo de 33 lesionados y dos víctimas fatales, registradas en los distritos de Capira y Colón.