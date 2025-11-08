Panamá, 08 de noviembre del 2025

    Investigación

    Policía aprehende a un sospechoso por el homicidio del joven Esteban De León

    Katiuska Hernández / Juan Manuel Díaz
    La aprehensión del presunto implicado se efectuó en el distrito de Arraiján.

    La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía de Homicidio, aprehendió en el distrito de Arraiján a un hombre presuntamente vinculado al homicidio de Esteban Danilo De León Osorio, el joven de 25 años reportado como desaparecido desde el 31 de octubre y hallado sin vida el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

    De acuerdo con el informe oficial, la detención fue realizada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como parte de las diligencias que se adelantan por los delitos de homicidio doloso agravado y robo agravado.

    El sospechoso fue trasladado a la sede de la DIJ en Ancón, donde se realizaron los trámites correspondientes antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

    La Policía Nacional trasladó al presunto sospechoso. Cortesía de la Policía Nacional

    El cuerpo de De León fue encontrado envuelto en sábanas y plásticos detrás de la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen, en el sector 3 de Las Paredes, tras varios días de búsqueda.

    La víctima, quien laboraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, había sido vista por última vez el 31 de octubre cuando salió de la residencia de su abuela.

    Durante las primeras diligencias, el 2 de noviembre las autoridades hallaron su vehículo completamente calcinado en el área de Malengue, en Pacora, hecho que reforzó la hipótesis de un crimen violento.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó el pasado 5 de noviembre, que existen cinco personas identificadas que podrían tener algún grado de relación con el caso.

    Además, un testigo clave fue interrogado por el Ministerio Público para aportar detalles sobre las circunstancias de la desaparición y muerte del joven.

    El homicidio de Esteban De León ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes realizaron una caravana en Tocumen para exigir justicia y celeridad en las investigaciones.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

