Policía aumenta a $4,000 la recompensa por los 15 prófugos de La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fuga se produjo el pasado 1 de junio durante una reyerta en la cárcel La Joyita.

La Policía Nacional aumentó a $4,000 la recompensa por información que lleve a la captura de los 15 reos que aún mantienen prófugos tras una evasión masiva registrada el pasado 1 de junio de la cárcel La Joyita.

Entre los prófugos figuran seis privados de libertad procesados por el delito de homicidio, cinco que son investigados por delitos relacionados con la posesión y tráfico de drogas.

También figura uno procesado por el delito de pandillerismo, dos por la comisión del delito de robo agravado, otro por posesión de arma de fuego

Funcionarios de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Marítimo Nacional mantienen una serie de operativos para dar con la ubicación de los prófugos que son considerados como delincuentes de alto peligrosidad.

Los prófugos hacen parte de los 195 privados de libertad que el pasado 1 de junio se evadieron de la cárcel La Joyita durante una reyerta que dejó un saldo de tres internos muertos y ocho heridos.

La evasión de La Joyita provocó la renuncia del director de Sistema Penitenciario Jorge Torregrosa y la separación del cargo del jefe de seguridad penitenciaria Luis García.

El Ministerio Público mantiene dos investigaciones abiertas tras la fuga, una por el delito de homicidio y otra por la presunta comisión de actos de corrupción que permitieron la salida de los internos.

Sin embargo, a más de 20 días de estos hechos aún las autoridades judiciales no han formulado cargos contra ningún funcionario o privado de libertad relacionado con estas investigaciones.

El presidente José Raúl Mulino confirmó que, tras la fuga, ordenó separar de sus funciones a guardias y al jefe de seguridad del penal mientras avanzan las investigaciones. También informó que existe una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la Nación.

Mulino usó el ejemplo de la fuga para cuestionar el funcionamiento del sistema penitenciario y denunció la existencia de estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles.