    Delincuencia

    Policía despliega 17 mil efectivos en operación Odiseo para enfrentar la criminalidad

    Juan Manuel Díaz
    Unos 17 mil efectivos policiales realizarán patrullajes en áreas conflictivas. Cortesía.

    Unos 17 mil efectivos de la Policía Nacional en la operación Odiseo fueron desplegados a nivel nacional para ejecutar operaciones de patrullaje y vigilancia en los puntos de mayor índice de criminalidad como Don Bosco, San Miguelito en la provincia de Panamá y en la provincia de Colón.

    La operación, lanzada este martes 6 de enero, busca hacer frente a amenazas del crimen organizado, el narcotráfico y grupos dedicados al pandillerismo.

    “Odiseo” se extenderá hasta el próximo 11 de enero; tiene entres sus objetivos el disuadir a los grupos criminales en la comisión de actos delictivos, realizar patrullajes preventivos, el establecimiento de puntos de control y retenes en las áreas más conflictivas.

    Las acciones policiales también se extenderán a los centros penitenciarios en los que se realizarán requisas para la ubicación de celulares, armas de fuego, punzocortantes y otros artículos prohibidos dentro de las cárceles.

    Se realizan operativos en Panamá y Colón. Cortesía.

    En el marco de esta operación se logró la aprehensión de José Luis Alarcón requerido por el delito de homicidio y uno de los más buscados por parte de las autoridades.

    Cae uno de los más buscados.

    CIFRAS OFICIALES

    Según cifras estadísticas de los estamentos de seguridad, en el 2025 se registraron 575 homicidios en todo el país.

    La mayor cantidad de homicidios durante el año 2025 se registró en las provincias de Panamá (356), Colón (114) y Panamá Oeste (52).

    La provincia de Panamá, registró un 14% de aumento en el número de homicidios; mientras que la provincia de Panamá Oeste aumentó en un 17% y Colón, reflejó un 4% de incremento con respecto al año 2024.

    Los corregimientos con mayores números homicidios en el año 2024 en el distrito de Panamá fueron: Pedregal (33), Tocumen (21) y 24 de diciembre (20).

    Mientras que la provincia de Colón, los corregimientos con mayores índices de homicidios para ese mismo período lo fueron Cativá (24), Cristóbal Este (23), y Barrio Norte (18).

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

