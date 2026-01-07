Policía impide protesta estudiantil frente a residencia del embajador de Estados Unidos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá que pretendía realizar un piquete en la residencia del embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Cabrera Marino, fue interceptado por agentes de la Policía Nacional, quienes impidieron su llegada al lugar.

Unidades antidisturbios bloquearon las calles de acceso a la urbanización La Cresta, donde se ubica la residencia del diplomático estadounidense.

Efectivos policiales y de control de multitudes cerraron el paso a los estudiantes, quienes coreaban consignas contra la reciente operación militar ejecutada por el Ejército de Estados Unidos en Venezuela.

Policía bloquea el paso a universitarios que iban a protestar en la residencia del embajador Kevin Cabrera.



Tras la intervención policial, los manifestantes se replegaron hacia las instalaciones de la universidad sin que se registraran enfrentamientos con los agentes que custodiaban el área.

Nicolás Maduro fue capturado por soldados del Ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero, en el marco de una operación militar, y posteriormente fue presentado ante un juez federal en Nueva York para enfrentar cargos por conspiración para introducir drogas a ese país.