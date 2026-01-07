Panamá, 07 de enero del 2026

    Protesta

    Policía impide protesta estudiantil frente a residencia del embajador de Estados Unidos en Panamá

    Juan Manuel Díaz
    Estudiantes de la Universidad de Panamá intentaron llegar a la casa del embajador de Estados Unidos en La Cresta, pero fueron detenidos por la policía. Foto tomada de redes sociales.

    Un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá que pretendía realizar un piquete en la residencia del embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Cabrera Marino, fue interceptado por agentes de la Policía Nacional, quienes impidieron su llegada al lugar.

    Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela

    Unidades antidisturbios bloquearon las calles de acceso a la urbanización La Cresta, donde se ubica la residencia del diplomático estadounidense.

    Efectivos policiales y de control de multitudes cerraron el paso a los estudiantes, quienes coreaban consignas contra la reciente operación militar ejecutada por el Ejército de Estados Unidos en Venezuela.

    Tras la intervención policial, los manifestantes se replegaron hacia las instalaciones de la universidad sin que se registraran enfrentamientos con los agentes que custodiaban el área.

    Nicolás Maduro fue capturado por soldados del Ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero, en el marco de una operación militar, y posteriormente fue presentado ante un juez federal en Nueva York para enfrentar cargos por conspiración para introducir drogas a ese país.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

