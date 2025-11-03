Panamá, 03 de noviembre del 2025

    Policía investiga si auto calcinado en Pacora pertenece a joven desaparecido en Tocumen

    Juan Manuel Díaz
    La policía realizó varios operativos en el área de Tocumen y Pacora. Cortesía.

    El director de la policía Jaime Fernández reveló que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se encuentra tras la pista de los autores de la desaparición de Esteban Danilo De León, luego que se ubicó en el área de Malengue, Pacora un vehículo que presumen le pertenece al joven.

    +info

    Ministerio Público crea unidad élite para búsqueda de desaparecidos

    Tras la alerta dada a la policía en la noche de ayer domingo, por residentes del lugar, agentes de la policía y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección del vehículo y se verificó que se encontraba vacío, por lo que se sospecha fue llevado al lugar para incendiarlo.

    De León fue visto por última vez el pasado viernes 31 de octubre, cuando salió de la residencia de su abuela ubicada en la barriada Morelos, Tocumen en su auto Forting color gris.

    La policía realizó varias diligencias en el lugar del hallazgo del vehículo en Pacora y tomó entrevistas, pero hasta el momento no se tienen detalles de quiénes pudieron llevar el auto a ese lugar y luego prenderle fuego.

    Esteban Danilo De León

    La DIJ también analiza una serie de vídeos de las cámaras de seguridad del área a fin de establecer la ruta usada por el joven para movilizarse el día que se reportó su desaparición.

    Las autoridades también han contactado a familiares y amigos del joven desaparecido para establecer si tenía previsto encontrarse con algunas personas el día.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

