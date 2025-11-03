Policía investiga si auto calcinado en Pacora pertenece a joven desaparecido en Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director de la policía Jaime Fernández reveló que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se encuentra tras la pista de los autores de la desaparición de Esteban Danilo De León, luego que se ubicó en el área de Malengue, Pacora un vehículo que presumen le pertenece al joven.

Tras la alerta dada a la policía en la noche de ayer domingo, por residentes del lugar, agentes de la policía y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección del vehículo y se verificó que se encontraba vacío, por lo que se sospecha fue llevado al lugar para incendiarlo.

De León fue visto por última vez el pasado viernes 31 de octubre, cuando salió de la residencia de su abuela ubicada en la barriada Morelos, Tocumen en su auto Forting color gris.

La policía realizó varias diligencias en el lugar del hallazgo del vehículo en Pacora y tomó entrevistas, pero hasta el momento no se tienen detalles de quiénes pudieron llevar el auto a ese lugar y luego prenderle fuego.

La DIJ también analiza una serie de vídeos de las cámaras de seguridad del área a fin de establecer la ruta usada por el joven para movilizarse el día que se reportó su desaparición.

Las autoridades también han contactado a familiares y amigos del joven desaparecido para establecer si tenía previsto encontrarse con algunas personas el día.