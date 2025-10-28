Panamá, 29 de octubre del 2025

    INTERIOR DEL PAÍS

    Policía Nacional anuncia inversión de carriles por fiestas patrias 2025

    José González Pinilla
    La inversión de carriles será a partir del 31 de octubre de 2025. LP Elysée Fernández

    La Policía Nacional informó este martes 28 de octubre sobre el operativo de inversión de carriles que se implementará en la vía Interamericana con motivo del éxodo hacia las provincias centrales durante las fiestas patrias.

    La medida iniciará el viernes 31 de octubre, en horario de 2:30 p.m. a 7:00 p.m. En este periodo se habilitarán cinco carriles desde la avenida de los Mártires hasta Arraiján Cabecera, y tres carriles desde el puente de Burunga hasta Vista Alegre, en dirección hacia La Chorrera.

    El operativo continuará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. En estos días se habilitarán tres carriles desde la avenida de los Mártires hasta Arraiján Cabecera. Posteriormente, se ampliará a tres carriles desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Loma Campana, y nuevamente desde Sajalices hasta San José, en el distrito de San Carlos.

    Para el retorno a la capital, la inversión de carriles se aplicará el miércoles 5 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., desde San José de San Carlos hasta Sajalices (Capira), y luego desde Loma Campana hasta El Nazareno, en La Chorrera.

    La Policía exhortó a los conductores a planificar sus rutas con anticipación y acatar las indicaciones de las autoridades.

