Panamá, 26 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROVINCIA DE COLÓN

    Policía recaptura a 12 jóvenes fugados del Centro Basilio Lakas en Colón

    Mario De Gracia
    Policía recaptura a 12 jóvenes fugados del Centro Basilio Lakas en Colón
    Operativo en Colón. Cortesía.

    La Policía Nacional recapturó a 12 jóvenes que se habían fugado del Centro de Cumplimiento Basilio Lakas, ubicado en el corregimiento de María Chiquita, provincia de Colón, la noche de este sábado 25 de octubre.

    La operación se llevó a cabo luego de un llamado emitido por el personal del centro de cumplimiento, lo que permitió una respuesta por parte de las unidades policiales desplegadas en el área.

    “Se desplegó un fuerte operativo que en menos de una hora logró la aprehensión de 11 de los sujetos implicados en la evasión”, dijo Javier Batista, subcomisionado de la Zona de Policial de Colón. El sujeto restante fue capturado posteriormente.

    Policía recaptura a 12 jóvenes fugados del Centro Basilio Lakas en Colón
    Policías en Colón. Archivo.

    Los individuos recapturados mantienen en firme condenas por delitos de homicidio, tentativa de homicidio, robo y privación de libertad, entre otros, informó la Policía Nacional a través de un comunicado.

    Los recapturados fueron puestos nuevamente bajo custodia y trasladados al centro de cumplimiento.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Imputan cargos por peculado y corrupción a siete beneficiarios de los auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más
    • Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre. Leer más
    • Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa. Leer más
    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más