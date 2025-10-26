Policía recaptura a 12 jóvenes fugados del Centro Basilio Lakas en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional recapturó a 12 jóvenes que se habían fugado del Centro de Cumplimiento Basilio Lakas, ubicado en el corregimiento de María Chiquita, provincia de Colón, la noche de este sábado 25 de octubre.

La operación se llevó a cabo luego de un llamado emitido por el personal del centro de cumplimiento, lo que permitió una respuesta por parte de las unidades policiales desplegadas en el área.

“Se desplegó un fuerte operativo que en menos de una hora logró la aprehensión de 11 de los sujetos implicados en la evasión”, dijo Javier Batista, subcomisionado de la Zona de Policial de Colón. El sujeto restante fue capturado posteriormente.

Los individuos recapturados mantienen en firme condenas por delitos de homicidio, tentativa de homicidio, robo y privación de libertad, entre otros, informó la Policía Nacional a través de un comunicado.

Los recapturados fueron puestos nuevamente bajo custodia y trasladados al centro de cumplimiento.