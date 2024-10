Policías deben ponerse en forma para combatir la delincuencia

Escuchar audio noticia

La Policía Nacional ordenó a todas sus unidades someterse a una revisión de su estado de salud y condición física a fin de cumplir con las exigencias en el ejercicio de sus funciones de brindar seguridad y patrullaje.

Esta ordenanza fue impartida a todas las unidades policiales pocos días antes que el presidente, José Raúl Mulino, anunció su plan de seguridad,que incluye aumentar el número de agentes policiales en las áreas más críticas de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, y en el distrito de San Miguelito.

La instrucción aparecida en la orden general del día de la Policía Nacional exige a los funcionarios de todas las direcciones, zonas y sus dependencias a obtener una certificación de la Junta Médica en la que se acredite la condición de operatividad o no.

El documento advierte de que toda unidad policial que esté en condición de no operatividad en forma permanente o temporal o que no haya asistido ante la Junta Médica de la policía entre enero y septiembre de 2024 pasará al servicio operativo.

También precisa que al incumplimiento de esta ordenanza se le aplicará el reglamento disciplinario de la Policía.

Además, se exhorta a las unidades a superar el estado de no operatividad, a fin de que no sean afectadas en sus ascensos al no poder cumplir con el perfil del cargo.

La decisión afecta a unos 26 mil hombres y mujeres que forman parte de la policía y deberán estar en condiciones físicas y de salud para hacer frente al trabajo operativo de vigilancia y seguridad.

La orden impartida por el director de la policía, Jaime Fernández, parece estar directamente relacionada con el plan de seguridad puesto en marcha por el presidente Mulino el pasado jueves 10 de octubre, con la movilización de cientos de unidades policiales a las áreas más críticas para enfrentar a las pandillas y grupos criminales dedicados a la venta de drogas.

En esa ocasión, Mulino informó que habrá patrullajes de acercamiento comunitario, patrullaje vehicular, puntos de controles móviles y retenes policiales en las zonas de Colón, Panamá Oeste, San Miguelito, el área del Canal, Arraiján, Alcalde Díaz, Don Bosco, Pacora y San Francisco, bloqueando los corredores de movilidad de grupos que operan al margen de la ley para perpetrar delitos de alto impacto.

El mandatario explicó que ello implica el despliegue de 1,032 agentes policiales adicionales a los que ya se encontraban operativos en las diferentes zonas policiales.

El pie de fuerza diario en las calles ronda los 18 mil 700 agentes, dedicados a labores de vigilancia y seguridad.

Aumentan delitos

Estadísticas del Ministerio Público revelan que hasta el pasado mes de agosto se habían cometido 406 homicidios en todo el país, de los cuales 152 se cometieron en la provincia de Panamá y 69 en el distrito de San Miguelito.

Las cifras de homicidios de 2024 revelan un incremento de 44 homicidios con respecto al año 2023, cuando hasta agosto ocurrieron un total de 362 homicidios.

El director de la Policía, Jaime Fernández, ha señalado que el 90% de los homicidios está relacionado con la venta y distribución de drogas.

Los datos revelan que también los delitos sexuales han registrado un aumento a nivel nacional.

Hasta agosto de 2023 en todo el país se dieron 4 mil 239 casos, y para 2024 ese registro experimentó un incremento de 138 casos, cuando en ese mismo período de tiempo se dieron 4 mil 377 denuncias.

Las regiones que registran un mayor incremento de estos delitos son Panamá, con 971 casos; Panamá Oeste, con 535; Chiriquí, con 517; y el distrito de San Miguelito, con 299.

Los robos también se han elevado: hasta agosto de 2024 se han dado 203 más que hasta agosto de 2023. En agosto del año pasado hubo 3 mil 216 robos y hasta ese mismo mes de 2024 se han contabilizado 3 mil 419 en todo el país.

Los decomisos de drogas también han aumentado con respecto al pasado año. Según datos del Ministerio de Seguridad hasta el mes de agosto de 2024 se han incautado 58.5 toneladas de drogas, mientras que para la misma fecha de 2023 se habían decomisado 40.2 toneladas.