Portaaviones USS Nimitz y destructor USS Gridley llegarán a Panamá el 29 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, de los Estados Unidos, arribarán a Panamá este 29 de marzo como parte de su recorrido por la región, informó este domingo el Ministerio de Seguridad Pública.

Ambas naves iniciaron su travesía por América el pasado 12 de marzo, tras zarpar desde la costa oeste de Estados Unidos y navegar por el estrecho de Magallanes. Se prevé que lleguen a la costa este del país el próximo 20 de junio.

El itinerario continental incluye escalas en Panamá, Perú, Chile y Brasil.

El USS Nimitz es uno de los buques de guerra de mayor envergadura del mundo. Mide aproximadamente 333 metros de largo, puede albergar hasta 90 aeronaves —entre aviones y helicópteros— y tiene capacidad para desplazar cerca de 100,000 toneladas a una velocidad de hasta 30 nudos.

De acuerdo con las autoridades, funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder aéreo, apoyar operaciones y responder a crisis a grandes distancias.

Por su parte, el USS Gridley es un destructor que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar diversas amenazas.

En conjunto, ambas embarcaciones tienen capacidad para transportar a unos 6,000 tripulantes y permanecerán en aguas panameñas hasta el jueves 2 de abril.

Según el ministerio, la visita del USS Nimitz y el USS Gridley forma parte de los ejercicios Southern Seas 2026, en su undécima edición, una iniciativa de cooperación orientada a fortalecer el desarrollo mediante el intercambio de conocimientos marítimos con países de la región.