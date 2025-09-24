Premios Juventud 2025 en Panamá: estos son los desvíos y medidas de seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional informó que desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad durante la celebración de los Premios Juventud 2025, que por primera vez se realizarán fuera de Estados Unidos y tendrán como sede el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), este jueves 25 de septiembre.

El teniente Joel Gaitán informó que 50 unidades uniformadas de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional estarán a cargo de los desvíos y la agilización vehicular en el área de Amador.

Rutas y desvíos

Desde Balboa hacia Amador: en la rotonda del Ministerio de Seguridad, los conductores deberán girar a la derecha, pasar frente al Centro de Convenciones Panamá y salir al restaurante Pencas, para luego reincorporarse a la vía principal.

Desde Amador hacia Balboa o la Cinta Costera 3: la vía estará totalmente habilitada, sin desvíos.

“Estamos desplazando unidades en los puntos críticos donde se prevé mayor congestionamiento vehicular, para agilizar el tráfico”, señaló Gaitán.

Acceso y estacionamientos

Las autoridades recordaron que las personas que acudan al evento deberán contar con un código QR para ingresar al área de estacionamientos, cuyo único acceso habilitado será en la rotonda del Ministerio de Seguridad.

¡Panamá se viste de gala con los #PremiosJuventud2025!



Un gran evento internacional que reúne alegría, talento y la juventud en un solo lugar, donde estaremos garantizando tú seguridad en cada paso del camino. #PlanFirmeza pic.twitter.com/zj5CuMq8S0 — Policía Nacional (@policiadepanama) September 24, 2025

Seguridad reforzada

Además del operativo vial, se anunció un despliegue de más de 400 unidades de seguridad de distintos estamentos, entre ellos el Servicio de Protección Institucional, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Policía Municipal.

Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar la seguridad y el orden durante el evento internacional en Panamá.