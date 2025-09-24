Panamá, 25 de septiembre del 2025

    AMADOR

    Premios Juventud 2025 en Panamá: estos son los desvíos y medidas de seguridad

    Getzalette Reyes
    Un total de 50 unidades uniformadas de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional estarán presentes en las principales vías de Amador. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional informó que desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad durante la celebración de los Premios Juventud 2025, que por primera vez se realizarán fuera de Estados Unidos y tendrán como sede el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), este jueves 25 de septiembre.

    Cerca de 2,000 empleos temporales genera Premios Juventud en Panamá

    El teniente Joel Gaitán informó que 50 unidades uniformadas de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional estarán a cargo de los desvíos y la agilización vehicular en el área de Amador.

    Rutas y desvíos

    • Desde Balboa hacia Amador: en la rotonda del Ministerio de Seguridad, los conductores deberán girar a la derecha, pasar frente al Centro de Convenciones Panamá y salir al restaurante Pencas, para luego reincorporarse a la vía principal.

    • Desde Amador hacia Balboa o la Cinta Costera 3: la vía estará totalmente habilitada, sin desvíos.

    “Estamos desplazando unidades en los puntos críticos donde se prevé mayor congestionamiento vehicular, para agilizar el tráfico”, señaló Gaitán.

    Premios Juventud 2025 en Panamá: estos son los desvíos y medidas de seguridad
    Plan de cierre de vías programados para este 25 de septiembre en Amador.

    Acceso y estacionamientos

    Las autoridades recordaron que las personas que acudan al evento deberán contar con un código QR para ingresar al área de estacionamientos, cuyo único acceso habilitado será en la rotonda del Ministerio de Seguridad.

    Seguridad reforzada

    Además del operativo vial, se anunció un despliegue de más de 400 unidades de seguridad de distintos estamentos, entre ellos el Servicio de Protección Institucional, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Policía Municipal.

    Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar la seguridad y el orden durante el evento internacional en Panamá.

    Getzalette Reyes

    Portadista


