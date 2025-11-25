Presentan denuncia penal contra Mulino en la Asamblea Nacional por presunta coacción a magistrados del Tribunal Electoral

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una denuncia penal contra el presidente José Raúl Mulino fue presentada ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión del delito contra la personalidad interna del Estado y coacción, luego de haber confesado públicamente que intimidó a los magistrados del Tribunal Electoral para que se le permitiera participar de las elecciones de mayo de 2024.

La denuncia sostiene que el pasado 21 de noviembre, en un viaje a Costa Rica, durante el cual recibiría la orden Juan Mora Fernández en grado de Gran Cruz Placa de Oro, Mulino reconoció que en días previos a las elecciones de mayo de 2024, advirtió a los magistrados del Tribunal Electoral que “les prendería este país por la cuatro esquinas” si no le permitían competir en la contienda electoral de ese año.

La denuncia presentada por el abogado José Luis Galloway, a las 9:30 a.m. de este lunes 24 de noviembre, en la Secretaria General de la Asamblea Nacional, sostiene que las declaraciones de Mulino revelan una conducta delictiva tipificada en el artículo 360 del Código Penal, en el que se detalla que “quien con violencia, intimidación o engaño, impida obstaculice o imponga a un servidor público a la persona que la presta asistencia, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión”.

De acuerdo con la denuncia de Galloway, la conducta asumida por el presidente Mulino durante su visita a Costa Rica se enmarca dentro del tipo penal contenido en el artículo mencionado, ya que con su declaración admitió haber intimidado a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes son servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

La denuncia fue presentada en la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Arcivo.

Galloway alegó que los miembros de la Comisión de Credenciales deben abrir un proceso por estos delitos y que deben girar oficios a los medios de comunicación que dieron cobertura a la visita de Mulino a Costa Rica para que aporten las grabaciones de su declaración.

Las declaraciones ofrecidas por Mulino en Costa Rica generaron una ola de reacciones, entre ellas la del expresidente Martín Torrijos, quien calificó como “graves” las declaraciones hechas por el mandatario.

El Tribunal Electoral mostró su desacuerdo con lo expresado por Mulino y aseguró en un comunicado que “las decisiones que en su momento se resolvieron durante el proceso electoral, fueron atendidas en estricto apego al ordenamiento jurídico del país”.

En su cuenta de X Torrijos expresó: “ya se conocía de los pactos de impunidad, y ahora admite que también llegó al poder mediante amenazas y presiones al Tribunal Electoral”.

Las declaraciones del Presidente Mulino son graves.

Ya se conocía de los pactos de impunidad, y ahora admite que también llegó al poder mediante amenazas y presiones al Tribunal Electoral.

Su autoritarismo e intolerancia solo debilitan nuestra democracia.

Tanto el Tribunal… — Martin Torrijos (@MartinTorrijos) November 22, 2025

También el excandidato presidencial Ricardo Lombana aseguró que “la verdad duele, pero es la verdad. Se la recuerdo nuevamente: a usted la presidencia se la regalaron. Su candidatura era ilegítima, como ilegítima es su presidencia. Y claro que llegó hipotecado a la silla, pues se la debe a Martinelli, Carrizo y Benicio”.

La verdad duele, pero es la verdad. Se la recuerdo nuevamente: a usted la presidencia se la regalaron. Su candidatura era ilegítima, como ilegítima es su presidencia. Y claro que llegó hipotecado a la silla, pues se la debe a Martinelli, Carrizo y a Benicio, quienes articularon… — Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) November 22, 2025

De otro lado, la expresidenta Mireya Mocoso minimizó el impacto de las declaraciones de Mulino en Costa Rica, al expresar: “Creo que esas fueron unas declaraciones que él ya había hecho anteriormente cuando él ganó, porque tampoco podemos volver a lo que pasó. Iban a ser las 12 y todavía no se sabía si iba a correr o no. Tenían un país entero en suspenso. Eso jamás debe volver a pasar”.

Juan Diego Vásquez, exdiputado. Tomada de redes sociales.

En tanto, Juan Diego Vásquez líder de la coalición Vamos dijo: “Ya capté. Él con sus amigos, como son más importantes que los demás panameños, sí pueden ‘prender el país’, pero cuando se protesta contra sus malas decisiones se es comunista”, escribió Vásquez. Agregó que le daría “pena hablar de voluntad popular” cuando —según él— Mulino “ganó montado en la espalda de otro”. “Vergonzoso”.

Mientras, el diputado Luis Duque, también de la coalición Vamos, estimó que “el mandatario carece de humildad para reconocer sus fallas, y lo peor de todo es que todos los que lo rodean se las aplauden”.

Sin embargo, Mulino justificó su accionar al señalar en su cuenta de la red social X que “los que hoy se rasgan las vestiduras, editorializan y hablan de amenazas al Tribunal Electoral son los mismos que directa o indirectamente no querían que mi candidatura fuera viable”.