Presentan denuncias contra Revisalud por delitos contra el medio ambiente y orden económico

Tres querellas penales ante el Ministerio Público (MP) por los presuntos delitos contra el medio ambiente, contra el patrimonio económico y contra el orden económico fueron presentadas por el Municipio de San Miguelito contra la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), encargada de la recolección de basura en ese sector de la ciudad de Panamá.

El asesor legal del Municipio de San Miguelito, Claudio Francis, informó al Consejo Municipal sobre la presentación de una querella penal por la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente, debido a que desde noviembre pasado hasta enero de este año la empresa habría reducido de forma deliberada el proceso de recolección de desechos en todo el distrito, lo que implicó un alto riesgo para la salud de sus residentes.

Francis alegó que esta “acción intencional” por parte de la empresa generó un escenario de peligro para la comunidad y que estos hechos deben ser investigados por las autoridades judiciales.

Asimismo, explicó que también se interpuso una denuncia por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico en perjuicio de los residentes del distrito, luego de que Revisalud ordenara el cobro por adelantado de un mes del servicio de recolección de basura, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a los usuarios.

Otro de los recursos presentados contra Revisalud corresponde a una querella penal por la presunta comisión del delito contra el orden económico, relacionada con la supuesta apropiación de bienes del Municipio de San Miguelito, los cuales habrían sido traspasados a otras sociedades y no devueltos.

El contrato de Revisalud, suscrito el 18 de enero de 2001, finiquitó el pasado 18 de enero de 2025 en medio de una pugna entre el Ejecutivo y la Alcaldía por el control de los desechos y la tasa de aseo.

Calles internas de los corregimientos de San Miguelito siguen sin que se les recoja la basura.

La polémica entre Revisalud y el Municipio de San Miguelito surgió a raíz de la terminación del contrato para la recolección de basura y la convocatoria a una nueva licitación pública para este servicio.

La semana pasada, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó una demanda de nulidad contra la Resolución N.° 1 del 13 de enero de 2026, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), mediante la cual se autoriza a esa entidad a prestar el servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

Esto ocurrió luego de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, encargada de la recolección de basura en el distrito de Panamá, iniciara la prestación del servicio en San Miguelito.

Hernández alegó que la citada resolución viola el artículo 11 de la Ley 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo, el cual establece que en las reuniones de la Junta Directiva de esa entidad en las que se tomen decisiones sobre el aseo urbano y la recolección de basura de un distrito en particular, el alcalde del distrito correspondiente tiene derecho a participar.

San Miguelito genera entre 400 y 600 toneladas de desechos diarias, cuya recolección se ve obstaculizada por la compleja ubicación de muchas de sus residencias, ya que el distrito está conformado por colinas y cerros ocupados por asentamientos informales, con veredas y sin calles de acceso formales.

Esta situación obliga a la instalación de grandes contenedores, que son desbordados por la gran cantidad de bolsas de desechos, las cuales luego deben ser retiradas con palas mecánicas.

Se intentó obtener una reacción de Revisalud sobre las querellas presentadas por el Municipio de San Miguelito; sin embargo, al contactar a la empresa que manejaba sus relaciones públicas, se informó que ya no mantienen ese contrato.