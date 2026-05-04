Presentan dos denuncias contra Anel Flores por presunto abuso de autoridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las acciones legales están relacionadas con la irrupción en la Fiscalía Anticorrupción y la suspensión sin sueldo de 43 funcionarios de la Asamblea Nacional.

Dos nuevas denuncias por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad fueron presentadas este lunes 4 de mayo ante el Ministerio Público contra el contralor Anel Flores.

Las acciones surgen tras la irrupción ocurrida el pasado 9 de abril en la Fiscalía Anticorrupción, cuando un grupo de auditores rendía entrevista, así como por el envío de licencia sin sueldo a 43 funcionarios de la Asamblea Nacional.

Las denuncias, interpuestas por el abogado Guillermo Cochez, buscan que el Ministerio Público abra una investigación por la supuesta comisión de este delito. Según el documento presentado, Flores carecía de competencia para interrumpir una diligencia judicial y retener cheques de funcionarios de la Asamblea Nacional en funciones.

Abogado Guillermo Cochez denuncia al contralor Anel Flores.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/pRfvdHvq8m — La Prensa Panamá (@prensacom) May 4, 2026

De acuerdo con la denuncia, la irrupción del contralor Flores y del subcontralor Omar Castillo en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de suspender una diligencia judicial, podría enmarcarse dentro del delito de abuso de autoridad, ya que ninguno tendría facultades legales para hacerlo.

Cochez sostiene que ambos funcionarios habrían infringido el artículo 360 del Código Penal, el cual establece sanciones de dos a cinco años de prisión para quien, mediante violencia o intimidación, impida u obstaculice el ejercicio legítimo de las funciones de un servidor público.

La segunda denuncia presentada este lunes está relacionada con la suspensión unilateral de 43 funcionarios de la Asamblea Nacional, en su mayoría vinculados a la bancada Vamos. Según el documento, el contralor no tendría competencia para ordenar dichas licencias, ya que esta facultad correspondería al presidente del Legislativo.

En la actualidad, el Ministerio Público adelanta una investigación de oficio contra Flores por la irrupción en la Fiscalía Anticorrupción. Además, diputados de la coalición Vamos presentaron una denuncia por estos hechos la semana pasada.