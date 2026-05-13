Panamá, 13 de mayo del 2026

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    CORTE SUPREMA

    Presentan recurso para que Sala Penal revise sentencia en caso Financial Pacific

    Mayte Pellegrini y otros cuatro condenados por delitos financieros en el caso Financial Pacific presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema para intentar anular la sentencia.

    Juan Manuel Díaz
    Presentan recurso para que Sala Penal revise sentencia en caso Financial Pacific
    La investigación a Financial Pacific inició en 2015. Archivo

    Mayte Pellegrini y otros cuatro condenados por delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP) presentaron un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el que buscan anular dicha sentencia.

    +info

    Tribunal no admite amparo a Mayte Pellegrini por caso de Financial PacificJuez condena a Mayte Pellegrini por delitos financieros en perjuicio de Financial Pacific

    A través del edicto No. 15 del pasado 29 de abril, la Sala Penal concedió un término de 15 días para sustentar el recurso. En el edicto también se dispone que una copia del expediente será entregada a través de una memoria electrónica.

    En este caso también recurrieron ante la Sala Penal Hernán Cortez Rodríguez, Carmen Puerta, Vivian Villarreal y Carlos Pellegrini, quienes igualmente fueron sancionados con penas de prisión en esta causa.

    Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que Mayte Pellegrini, quien se desempeñó como jefa de tesorería de FP, utilizó bienes de esa casa de valores para crear una serie de negocios y adquirir varios bienes inmuebles en beneficio de sus familiares.

    El tribunal también ordenó el comiso de varias fincas, apartamentos y cuentas bancarias pertenecientes a los imputados. Según la parte resolutiva de la decisión adoptada por el tribunal, estas propiedades fueron adquiridas con fondos pertenecientes a la casa de valores FP.

    La investigación en este caso se inició a raíz de una denuncia interpuesta por los exdirectores de FP Iván Clare y West Valdés, quienes también fueron investigados por la presunta comisión de una serie de delitos relacionados con el manejo de fondos de esa casa de valores.

    Entre estos casos se encuentra una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, la cual fue archivada en primera instancia.

    También se investigó un presunto intento de acceder ilegalmente a los servidores de esa casa de valores, pero el caso igualmente fue cerrado por falta de pruebas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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