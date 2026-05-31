Presidenta de la Corte llama a respetar la independencia judicial y el Estado de derecho

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, destacó la necesidad de respetar los procedimientos legales y la independencia judicial.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, reiteró la importancia de respetar el Estado de derecho y los procedimientos establecidos por la ley, al referirse al fortalecimiento del sistema de justicia y a la necesidad de preservar la independencia judicial.

Chen Stanziola destacó que los sistemas de justicia se encuentran en constante transformación y revisión, a fin de “responder de manera efectiva a las necesidades de la sociedad” y fortalecer la administración de justicia.

Sus declaraciones, recogidas en un comunicado oficial, se producen en medio de los cuestionamientos formulados desde el Órgano Ejecutivo sobre recientes decisiones judiciales.

“Vivimos en un Estado de derecho donde las leyes y los diseños procesales establecen los pasos que deben seguirse. Es deber de todos, incluyendo al Órgano Judicial, respetar esos procedimientos”, expresó la magistrada presidenta.

En relación con las inquietudes ciudadanas sobre decisiones judiciales vinculadas a medidas cautelares en procesos penales, Chen Stanziola explicó que no le corresponde emitir opiniones sobre actuaciones específicas de los jueces, debido a que estas resoluciones pueden ser revisadas por instancias superiores y eventualmente llegar al conocimiento de la Corte Suprema.

Vista de la Corte Suprema de Justicia. LP Archivo

La magistrada señaló que pronunciarse sobre casos particulares podría comprometer la objetividad e imparcialidad requeridas para conocer futuras causas sometidas a consideración del máximo tribunal del país.

Asimismo, subrayó que la independencia judicial exige prudencia y respeto por parte de todos los actores que integran el sistema de administración de justicia, con el fin de garantizar que las decisiones sean adoptadas conforme a derecho y dentro de las instancias correspondientes.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, criticara en duros términos las decisiones de jueces de garantías que han otorgado detención domiciliaria a personas investigadas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y pandillerismo.

La semana pasada, el mandatario confirmó que sostuvo dos reuniones entre representantes del Ejecutivo, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para abordar esta situación. “Nos preocupa a todos”, manifestó Mulino.

El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que muchas de las personas que comparecen ante jueces de garantías representan una amenaza violenta para la sociedad y no deberían recibir medidas cautelares “como si fueran carteristas comunes y corrientes”.

Incluso, afirmó que algunas personas beneficiadas con detención domiciliaria “andan por la calle a pesar de los brazaletes”.